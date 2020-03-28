В России выявлено еще 228 случаев коронавируса

В России подтверждено за последние сутки 228 случаев новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Добавились они в 26 регионах. В Москве, в частности, 114, в Подмосковье - 36, в Санкт-Петербурге - 11, в Краснодарском крае - 8, в Бурятии - 6, в Ивановской области - 5, в Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской областях и Красноярском крае - по 4, в Липецкой, Тульской, Калининградской, Нижегородской областях и республике Татарстан - по 3, в Чеченской республике, Оренбургской и Новосибирской областях - по 2, Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областям, республике Адыгее, Пермском крае, Саратовской области и Республике Крым - по одному человеку.
Всего в РФ в настоящее время зарегистрировано 1 264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах.
Выздоровели за сутки 4 человека: 2 - в Тверской области, по 1 - в Самарской и Томской областях. За весь период выписано 49 человек.
За сутки зафиксирован один летальный случай в Москве. Общее количество летальных случаев - 4.
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