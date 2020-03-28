В России выявлено еще 228 случаев коронавируса

Всего в РФ в настоящее время зарегистрировано 1 264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах.

Выздоровели за сутки 4 человека: 2 - в Тверской области, по 1 - в Самарской и Томской областях. За весь период выписано 49 человек.

За сутки зафиксирован один летальный случай в Москве. Общее количество летальных случаев - 4.