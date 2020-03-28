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28.03.2020 11:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Впервые в Москве провели генеральную дезинфекцию городских дорог

Текст: Ирина Огилько
В столице утром в субботу прошла генеральная мойка улиц, первая после зимы. А затем днем дороги обработали дезинфицирующими средствами, и эта процедура впервые проведена в истории города.
Фото: Ирина Огилько/РГ Фото: Ирина Огилько/РГ
Фото: Ирина Огилько/РГ

Около 10:00 первые поливомоечных машины выдвинулись на улицы города. Так началась первая после зимы мойка улиц моющими средствами.

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"Это плановая работа, такая промывка дорог проходит в городе каждую весну и осень. Для этого поливомоечные машины загружают шампунем, наносят его на все улицы и тротуары города, это средство не содержит кислот и щелочей, оно безопасно, - рассказывает "РГ" руководитель департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев. - Потом в работу вступает уборочная техника, которая оттирает щетками сильные загрязнения: остатки мазутных и масляных пятен, следы от шин, которые не отмываются обычной водой. Там, где техника не справляется с грязью, чистят вручную комплексные бригады. Затем все это смывают водой".

По словам Соловьева, такая процедура будет проведена еще три раза на всех городских дорогах и тротуарах. В этой работе задействованы 3,5 тыс. поливомоечных машин. Когда подобная процедура будет проведена в следующий раз Соловьев не уточнил, отметив, что все зависит будет от погоды.

Фото: Ирина Огилько/РГ

Завершив к часу дня мытье дорог, те же поливомоечных машины загрузят дезинфицирующим раствором и им обработают все дороги, тротуары и дворы.

- Дезинфекция общественных пространств - дворов, улиц, тротуаров - пройдет для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - рассказал Александр Соловьев. - Эта процедура так масштабно проводится в городе впервые. Используемое средство безопасно для человека, во время обработки поверхностей можно находится на улице, вреда здоровью горожан это не принесет. Наибольшее внимание будет уделено территориям медицинских учреждений и транспортно- пересадочных узлов.

Отметим, что до этого сотрудники коммунальных служб в городе начали дезинфицировать средствами, одобренными Роспотребнадзора, объекты транспортной инфраструктуры, входные группы и подъезды многоквартирных домов и других сооружения.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Будет ли проводиться повторная дезинфекция тротуаров, мостовых - пока не известно. По словам Соловьева, власти будут принимать решение о будущих дезинфицирующих промывках, исходя из того, какой результат будет после первой обработки.

Напомним, что как ранее заявлял заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в Москве предприняты беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса. "Специалисты комплекса городского хозяйства дезинфицируют подъезды, в частности протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки и другое", - сказал Бирюков.

Кроме того, специальными дезинфицирующими средствами обрабатываются подземные пешеходные переходы и остекленные пешеходные путепроводы.

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