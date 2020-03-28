На Камчатке 63 человека после прилета из Тайланда не показались врачам

63 пассажира рейса, прибывшего в Петропавловск-Камчатский из Таиланда 24 марта, не пришли в медицинские учреждения, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Всего на полуостров из королевства вернулись 267 человек. В специальных анкетах они указали свои контактные данные и места проживания. Им было предписано обратиться в больницу и самоизолироваться на двухнедельный карантин.

Губернатор Владимир Илюхин, назвал такое отношение безответственным и призвал применить к нарушителям максимально жесткие меры.

"Каждый должен понимать степень своей ответственности в сложившейся ситуации, тем более, что люди были ознакомлены с правилами. Списки не явившихся в медучреждения переданы в УМВД, и теперь нарушителям грозит реальная ответственность", - подчеркнул глава региона.