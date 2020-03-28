В Забайкалье парень застрелил 14-летнюю девочку и покончил с собой

В Забайкальском крае расследуется дело об убийстве 14-летней девочки, обнаруженной в селе Малета Петровск-Забайкальского района.

По данным следствия, преступление совершил 20-летний молодой человек, который был знаком с погибшей. Подозреваемый выстрелил в нее из охотничьего ружья, а затем свел счеты с жизнью, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Для выяснения всех обстоятельств трагедии следователи изучают обстановку в семьях подростков, круг их общения, выяснят все причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Устанавливается принадлежность оружия.