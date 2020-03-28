В Казани появились мошенники, продающие "тесты" на COVID-19

В Казани на стендах многоквартирных домов появились объявления, в которых жильцам предлагают купить тесты на коронавирус "по льготной цене". Здесь же приводится ссылка на некий сайт и размещен QR-код.

В УМВД города предупреждают, что эта информация не соответствует действительности. Тесты на COVID-19 вообще нельзя купить самостоятельно. Их можно сдать в любой медицинской организации, но лишь по направлению врача и при наличии соответствующих симптомов.

Полиция Казани также напоминает, что опасно сканировать неизвестные QR-коды и переходить по сомнительным ссылкам. Таким образом на свои мобильные устройства могут проникнуть вредоносные программы и вирусы.