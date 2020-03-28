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28.03.2020 20:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Текст: Екатерина Дементьева

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией. Положительный результат по итогам трех тестов - у женщины, которая вернулась еще 17 марта в Иркутск из Объединенных Арабских Эмиратов. Она летела транзитным рейсом 5227 через Новосибирск.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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Как отмечается в сообщении правительства, уже установлены и направлены на тестирование 47 пассажиров того же рейса. Еще 30 предстоит найти. Этим занимаются медики, полиция и Росгвардия.

Власти также распространяют через СМИ просьбу к этим людям оперативно отозваться, чтобы предотвратить дальнейшее возможное распространение инфекции.

Сама заболевшая находится в областной инфекционной больнице. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Помимо нее врачи подозревают инфекцию у женщины, прибывшей из Вьетнама, и контактировавшей с ней женщины. Их анализы отправлены в Новосибирск для проверки.

В областной инфекционной больнице подготовили 190 коек для больных с коронавирусом.

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