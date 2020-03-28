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28.03.2020 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ провела операцию против подпольных оружейников на Северном Кавказе

Текст: Михаил Сухарев

Оперативники Федеральной службы безопасности России при участии МВД выявили крупную группу преступников, которые переделывали гражданские образцы оружия в боевые аналоги. В число подпольных оружейников входили жители Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, сообщили "РГ" в ЦОС ФСБ.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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- Изъято из незаконного оборота 16 единиц оружия, свыше 20 кг пороха, более 400 патронов. Прекращена деятельность двух мастерских по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием, - говорится в сообщении.

Оружие преступники переделывали в двух мастерских на Северном Кавказе. В ходе операции также установлены и покупатели. Оперативники изъяли пистолеты пулеметы "ППШ" и "Кедр", девять пистолетов и револьверов разных систем, охотничьи карабины и винтовки "СКС", "Сайга", "СВД", "Вепрь", а также порох, патроны и части оружия.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край СКФО Карачаево-Черкесия

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