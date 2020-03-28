Мурашко: Лекарств и средств защиты, будет столько, сколько потребуется

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил, что "средств для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, требующих более тщательного ухода, лечения и лекарственных препаратов, будет выделено столько, сколько потребуется". Об этом он сообщил на совещании в "Национальном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова" в Сакт-Петербурге.

На совещании обсуждался комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В совещании приняли участие губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко.

Министр здравоохранения в ходе совещания особое внимание уделил помощи пациентам с хроническими заболеваниями. Одной из ранее озвученных мер стало продление действия рецептов для лекарственных препаратов, что также требует определенных организационных мер, которые уже сейчас предпринимаются Министерством. "На период подъема заболеваемости была остановлена диспансеризация взрослого населения, временно приостановлены профилактические осмотры. Все высвобождаемые ресурсы от данных мероприятий будут использованы непосредственно для помощи на дому и для категории пациентов с хроническими заболеваниями, нуждающихся в дистанционных консультациях", - сказал Мурашко.

"В целях профилактики очень важным является поддержание иммунной системы", - отметил министр.

"В рекомендациях, подготовленных Министерством здравоохранения, описаны протоколы лечения даже наиболее сложных случаев. Во многом именно благодаря им региону удается выстроить эффективную работу по борьбе с инфекцией", - сообщил генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова" Евгений Шляхто . Он отметил, что на базе алмазовского медцентра работает ситуационный центр по COVID-19 и круглосуточная горячая линия, на которую поступило уже более 10 тысяч вопросов от граждан из разных регионов России.