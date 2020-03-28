В Петербурге спустили на воду супертраулер "Капитан Вдовиченко"

В Санкт-Петербурге спустили на воду большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Вдовиченко". Он будет работать в районах Берингова и Охотского морей и прилегающих к ним территориях, сообщила пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи".

Большой морозильный рыболовный траулер "Капитан Вдовиченко" - первый в серии из шести строящихся судов. Его заложили 23 января 2019 года, заказчику передадут в апреле 2021-го. Это один из самых современных рыбопромысловых судов в мире. Проект предусматривает оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и ее транспортировки, получения рыбьего жира и муки, икры. Мощности рыбоперерабатывающей и мукомольной фабрик составят 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.

"Капитан Вдовиченко" будет оснащен инновационной электроэнергетической установкой с "плавающей" частотой электросети. Он сможет работать на сниженных оборотах главного двигателя и экономить топливо.

Кстати, на втором траулере серии "Механик Маслак", его заложили в апреле 2019 года, уже начали устанавливать оборудование и готовить его к спуску на воду. Еще два судна находятся на стадии резки металла и сборки секций.