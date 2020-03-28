Новости

Фото: актриса Ольга Куриленко победила коронавирус 13:27
В Казани простились с поэтом Робертом Минуллиным 13:27
Пострадавшего от взрыва в Магнитогорске малыша переводят в Челябинск 13:23
Американцы поддержали усилия Трампа в борьбе с коронавирусом 13:19
Врачи установили время сохранения COVID-19 в организме 13:13
ВОЗ назвала главные составляющие успеха в противостоянии COVID-19 13:12
На Кубани выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом 13:05
Фото: украинские полицейские пересели на Lada 12:51
В Челябинской области выявлены еще 10 случаев COVID-19 12:33
ВОЗ: на поиск лекарств от COVID-19 потребуются месяцы 12:32
В Москве зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом 12:30
Российская биатлонитстка госпитализирована с подозрением на коронавирус 12:23
Минкомсвязь опубликовала законопроект о бесплатных интернет-ресурсах 12:15
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для выявления COVID-19 12:13
Кабмин одобрил поправки о поддержке экономики регионов в режиме ЧС 12:10
В Петербурге спустили на воду супертраулер "Капитан Вдовиченко" 12:04
Оставайтесь дома: в России начали продавать автомобили онлайн 12:00
В Токио обнаружили еще 60 зараженных коронавирусом 11:48
В Москве напомнили о последствиях для нарушивших самоизоляцию пенсионеров 11:46
Роналду приобрел для больниц аппараты искусственной вентиляции легких 11:39
В Подмосковье украли 180 тонн книг 11:08
Видео: мотоциклисты не смогли разминуться на пустой из-за карантина улице 11:00
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка 10:56
В Казани появились мошенники, продающие "тесты" на COVID-19 10:42
Заболевшая коронавирусом врач из Ставрополя пошла на поправку 10:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Коронавирус: Что делать, если страшно
Коронавирус: Что делать, если страшно
28.03.2020 12:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге спустили на воду супертраулер "Капитан Вдовиченко"

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба "Адмиралтейские верфи" Фото: Пресс-служба "Адмиралтейские верфи"
Фото: Пресс-служба "Адмиралтейские верфи"

В Санкт-Петербурге спустили на воду большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Вдовиченко". Он будет работать в районах Берингова и Охотского морей и прилегающих к ним территориях, сообщила пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи".

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Новый корвет "Ретивый" спустили на воду в Санкт-Петербурге

Большой морозильный рыболовный траулер "Капитан Вдовиченко" - первый в серии из шести строящихся судов. Его заложили 23 января 2019 года, заказчику передадут в апреле 2021-го. Это один из самых современных рыбопромысловых судов в мире. Проект предусматривает оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и ее транспортировки, получения рыбьего жира и муки, икры. Мощности рыбоперерабатывающей и мукомольной фабрик составят 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.

"Капитан Вдовиченко" будет оснащен инновационной электроэнергетической установкой с "плавающей" частотой электросети. Он сможет работать на сниженных оборотах главного двигателя и экономить топливо.

Кстати, на втором траулере серии "Механик Маслак", его заложили в апреле 2019 года, уже начали устанавливать оборудование и готовить его к спуску на воду. Еще два судна находятся на стадии резки металла и сборки секций.

Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор назвал места для прогулок с детьми во время карантина
Собянин призвал москвичей не выходить из дома до конца следующей недели
Москва оставит льготный проезд для врачей старше 65 лет
ВОЗ: на поиск лекарств от COVID-19 потребуются месяцы
Космический стартап OneWeb подал заявление о банкротстве
Семьям с одним ребенком помогут купить личный автомобиль
Как организовать свое время при работе "на удаленке"