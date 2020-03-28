На Кубани выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены еще восемь подтвержденных новых случаев коронавирусной инфекции COVID-2019. Таким образом, диагноз коронавирус в Краснодарском крае подтвердился уже у семнадцати человек.

По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, все случаи заражения - завозные. Люди вернулись из поездок в страны с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой - Франции, Испании, США, Ирана, Германии, Чехии, Англии.

Сообщается, что пациенты были сразу же изолированы и помещены в обсервации. Сейчас их состояние удовлетворительное. Пятеро находятся в больницах Краснодара, трое - в Сочи. Все контактировавшие с ними люди оперативно выявлены и находятся под наблюдением врачей.

Возраст заболевших - от 22 до 71 года. Из них пятеро мужчин и три женщины. Один заболевший - гражданин Армении, еще один - из Азербайджана.

Всего же в больницах края сейчас лечение от коронавируса проходят 16 пациентов. Одна их заболевших транзитом находилась в крае и уже покинула его. Сейчас девушка проходит лечение в Москве.

По данным федерального Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в России подтверждено 228 новых случаев новой коронавирусной инфекции в 26 регионах. Вспышки заражения зафиксированы в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, республике Крым. Краснодарский край находится на шестом месте по числу зараженных.