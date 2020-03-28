Пожарный погиб при тушении сильного пожара в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону при тушении масштабного возгорания камыша площадью 25 гектаров погиб один пожарный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы области.

По информации регионального МЧС, пожар начался в 13:52 мск по улице Чемордачка, 4а, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. На тушении задействованы 38 единиц техники и 104 спасателя.

Кроме этого, к месту направлен пожарный поезд и привлечен вертолет Ми-8. Работу по тушению осложняет сильный, с порывами до 17 метров в секунду, ветер. По словам спасателей, угрозы жилому сектору и, расположенному рядом с местом ЧП крупному стадиону "Ростов-Арена", нет.

Предварительная версия пожара - умышленный поджог, так как всего было выявлено пять очагов возгорания.