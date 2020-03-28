Новости

В Москве выписаны еще 10 пациентов после коронавируса 19:38
Конец марта в Москве будет снежным и морозным 19:37
Из-за неразберихи украинцы массово прорывались через польскую границу 19:26
Число заразившихся коронавирусом на Кубе резко выросло 19:06
Пожарный погиб при тушении сильного пожара в Ростове-на-Дону 18:55
Видео: Как дикие животные захватывают опустевшие из-за COVID-19 города 18:50
Ученые узнали, при какой температуре начинает активизироваться коронавирус 18:49
Юрий Семин пожелал выздоровления Льву Лещенко 18:20
Как понять, что "автомат" в вашей машине скоро сломается 18:13
Власти компенсируют авиакомпаниям затраты на вывоз россиян из-за границы 17:59
Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным лекарством 17:54
"Зенит" назвал трансферную стоимость Азмуна 17:48
Скончавшаяся от коронавирусной инфекции страдала от болезни сердца 17:45
В России утвержден перечень товаров первой необходимости 17:33
Кириенко объявил о старте проекта для старшеклассников "Большая перемена" 17:25
Коронавирус мог быть занесен на Землю из космоса 17:11
Крымский мост присоединится к "Часу Земли" 17:06
Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля 17:04
Экс-глава курганского МЧС арестован за превышение полномочий 16:49
В России представили препарат для лечения коронавируса 16:43
Ракова: Городские лаборатории провели за сутки 6,5 тысяч исследований на коронавирус 16:39
В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина 16:37
Lufthansa отправила в принудительный отпуск 31 тысячу сотрудников 16:30
В Петербурге зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом 16:27
"Локомотив" и "Динамо" стали чемпионами России по волейболу 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
28.03.2020 18:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожарный погиб при тушении сильного пожара в Ростове-на-Дону

Текст: Наталья Коротченко
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону при тушении масштабного возгорания камыша площадью 25 гектаров погиб один пожарный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
Число погибших при пожаре в Екатеринбурге выросло до восьми человек

По информации регионального МЧС, пожар начался в 13:52 мск по улице Чемордачка, 4а, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. На тушении задействованы 38 единиц техники и 104 спасателя.

Кроме этого, к месту направлен пожарный поезд и привлечен вертолет Ми-8. Работу по тушению осложняет сильный, с порывами до 17 метров в секунду, ветер. По словам спасателей, угрозы жилому сектору и, расположенному рядом с местом ЧП крупному стадиону "Ростов-Арена", нет.

Предварительная версия пожара - умышленный поджог, так как всего было выявлено пять очагов возгорания.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из КЧР и Ставрополья
Пенсионеры смогут отменить поездку на поезде дистанционно
Собянин призвал москвичей не выходить из дома до конца следующей недели
Регионы России ввели ограничительные меры из-за коронавируса
ФСБ задержала группу хакеров, продававших краденые кредитки
Как делить имущество при разводе