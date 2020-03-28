Экс-глава курганского МЧС арестован за превышение полномочий

Курганский городской суд вынес сегодня решение об аресте бывшего начальника регионального главка МЧС Олега Рожкова. О заключении бывшего чиновника под стражу ходатайствовало региональное управление СК. Рожкова обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Курганской области.

- По данным следствия, в мае 2017 года в рамках государственного оборонного заказа между МЧС России и закрытым акционерным обществом НПО "Курганский завод СпецТехники" был заключен государственный контракт на поставку робототехнического оборудования для нужд МЧС России, цена которого составила 94 миллиона 410 тысяч рублей. В марте - апреле 2018 года Олег Рожков, являясь председателем комиссии по приемке заказанной продукции, и достоверно зная о ее существенных недостатках, организовал приемку робототехнических средств и составление фиктивных актов, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Курганской области.

По версии следствия, на основании представленных чиновником заведомо ложных документов, МЧС России необоснованно перечислило поставщику более 56,5 миллионов рублей бюджетных средств. А закупленные роботехнические средства оказались непригодным в эксплуатации, их невозможно было использовать спасательными подразделениями.

В настоящее время устанавливаются мотивы совершенного преступления. По уголовному делу осуществляется комплекс следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательств и установление иных соучастников преступления.