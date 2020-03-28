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28.03.2020 10:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава Югры призвала жителей региона не покупать алкоголь в карантин

Текст: Елена Мационг

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова обратилась к жителям региона перед началом нерабочей недели, объявленной из-за пандемии коронавируса.

- Нерабочие дни - это не отпуск и не праздник, - отметила глава округа. -Это время, которое необходимо, чтобы мы имели возможность не взаимодействовать друг с другом.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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При этом отдельное внимание губернатор обратила на повышение объема закупок алкогольных напитков в регионе.

- Берегите себя, не делайте этого, -обратилась к землякам глава Югры.

При этом власти региона предупредили всех, кто купил туры на эти дни в пределах России, что они не смогут ими воспользоваться. В регионах, где расположены места отдыха будут закрыты все отели и гостиницы.

В самой Югре сегодня, по данным управления Роспотребнадзора отмечено 4 человека, зараженных коронавирусом. Под наблюдением находятся 884 человека.

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