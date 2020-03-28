На Урале пресекли контрабанду крупной партии дезинфицирующих средств

Челябинские пограничники предотвратили вывоз из России крупной партии дезинфицирующего средства против бактерий и вирусов. Фура из Москвы следовала через границу с Казахстаном, сообщили в субботу в погрануправлении региона.

- В ходе досмотра большегруза "Скания", следовавшего из Москвы на территорию Жамбыльской области Республики Казахстан выявлена партия дезинфицирующего средства против бактерий и вирусов, перевозившегося в полимерных емкостях объемом 500 и 5000 миллилитров, - пояснили в пресс-службе погрануправления. - Установлено, что в нарушении постановления Правительства РФ от 2 марта 2020 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской Федерации" с территории страны вывозилась тонна дезинфицирующего средства против бактерий и вирусов.

Машина задержана на автомобильном пункте пропуска "Бугристое" в Челябинской области. Проводится расследование инцидента.