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28.03.2020 15:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале пресекли контрабанду крупной партии дезинфицирующих средств

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Челябинские пограничники предотвратили вывоз из России крупной партии дезинфицирующего средства против бактерий и вирусов. Фура из Москвы следовала через границу с Казахстаном, сообщили в субботу в погрануправлении региона.

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- В ходе досмотра большегруза "Скания", следовавшего из Москвы на территорию Жамбыльской области Республики Казахстан выявлена партия дезинфицирующего средства против бактерий и вирусов, перевозившегося в полимерных емкостях объемом 500 и 5000 миллилитров, - пояснили в пресс-службе погрануправления. - Установлено, что в нарушении постановления Правительства РФ от 2 марта 2020 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской Федерации" с территории страны вывозилась тонна дезинфицирующего средства против бактерий и вирусов.

Машина задержана на автомобильном пункте пропуска "Бугристое" в Челябинской области. Проводится расследование инцидента.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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