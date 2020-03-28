Пострадавшего от взрыва в Магнитогорске малыша переводят в Челябинск

Пострадавшего от взрыва газа в Магнитогорске малыша переводят в челябинский ожоговый центр. Для доставки заказан вертолет санавиации, сообщила в субботу первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

- Докторам удалось за ночь чуть стабилизировать нашего магнитогорского малыша. Заказываем вертолет для его перевода в ожоговый центр. Очень хочется, чтобы чудо Вани Фокина произошло и с ним, - сообщила чиновница на своей странице в соцсетях.

Как уже сообщала "РГ", за жизнь полуторагодовалого ребенка вторые сутки борются врачи из Челябинска и Магнитогорска. Его состояние остается крайне тяжелым. Малыш получил 100 процентов ожогов тела, в том числе ожоги верхних дыхательных путей.

Трагедия в доме по улице Доменщиков, 19 произошла вечером 26 марта. От взрыва бытового газа, предположительно из принесенного для проведения ремонта в квартире газового баллона начался мощный пожар. Дом устоял, но огонь повредил квартиры сразу на трех этажах. При пожаре погибли два человека - 69-летняя женщина и 14-летний мальчик. Сильные ожоги получил полуторагодовалый ребенок.

Как сообщили в мэрии Магнитогорска, вчера жители не пострадавших подъездов начали возвращаться в свои квартиры.

- Специалисты различных служб, в том числе организации "Магнитогорский Гипромез", проводят обследование всех квартир, - пояснили в пресс-службе мэрии. - По итогам проверок жители первого, второго, третьего, четвертого, пятого и восьмого подъездов дома по улице Доменщиков, 19 начали возвращаться в свои квартиры. К их квартирам подключены все коммуникации, в том числе и газ.

Пострадавшие шестой и седьмой подъезды продолжают проверяться на предмет безопасности проживания, отметили в мэрии.