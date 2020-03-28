Новости

Фото: актриса Ольга Куриленко победила коронавирус 13:27
В Казани простились с поэтом Робертом Минуллиным 13:27
Пострадавшего от взрыва в Магнитогорске малыша переводят в Челябинск 13:23
Американцы поддержали усилия Трампа в борьбе с коронавирусом 13:19
Врачи установили время сохранения COVID-19 в организме 13:13
ВОЗ назвала главные составляющие успеха в противостоянии COVID-19 13:12
На Кубани выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом 13:05
Фото: украинские полицейские пересели на Lada 12:51
В Челябинской области выявлены еще 10 случаев COVID-19 12:33
ВОЗ: на поиск лекарств от COVID-19 потребуются месяцы 12:32
В Москве зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом 12:30
Российская биатлонитстка госпитализирована с подозрением на коронавирус 12:23
Минкомсвязь опубликовала законопроект о бесплатных интернет-ресурсах 12:15
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для выявления COVID-19 12:13
Кабмин одобрил поправки о поддержке экономики регионов в режиме ЧС 12:10
В Петербурге спустили на воду супертраулер "Капитан Вдовиченко" 12:04
Оставайтесь дома: в России начали продавать автомобили онлайн 12:00
В Токио обнаружили еще 60 зараженных коронавирусом 11:48
В Москве напомнили о последствиях для нарушивших самоизоляцию пенсионеров 11:46
Роналду приобрел для больниц аппараты искусственной вентиляции легких 11:39
В Подмосковье украли 180 тонн книг 11:08
Видео: мотоциклисты не смогли разминуться на пустой из-за карантина улице 11:00
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка 10:56
В Казани появились мошенники, продающие "тесты" на COVID-19 10:42
Заболевшая коронавирусом врач из Ставрополя пошла на поправку 10:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Коронавирус: Что делать, если страшно
Коронавирус: Что делать, если страшно
28.03.2020 13:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пострадавшего от взрыва в Магнитогорске малыша переводят в Челябинск

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Пострадавшего от взрыва газа в Магнитогорске малыша переводят в челябинский ожоговый центр. Для доставки заказан вертолет санавиации, сообщила в субботу первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

- Докторам удалось за ночь чуть стабилизировать нашего магнитогорского малыша. Заказываем вертолет для его перевода в ожоговый центр. Очень хочется, чтобы чудо Вани Фокина произошло и с ним, - сообщила чиновница на своей странице в соцсетях.

Фото: iStock
В Екатеринбурге завели дело после гибели семи человек при пожаре

Как уже сообщала "РГ", за жизнь полуторагодовалого ребенка вторые сутки борются врачи из Челябинска и Магнитогорска. Его состояние остается крайне тяжелым. Малыш получил 100 процентов ожогов тела, в том числе ожоги верхних дыхательных путей.

Трагедия в доме по улице Доменщиков, 19 произошла вечером 26 марта. От взрыва бытового газа, предположительно из принесенного для проведения ремонта в квартире газового баллона начался мощный пожар. Дом устоял, но огонь повредил квартиры сразу на трех этажах. При пожаре погибли два человека - 69-летняя женщина и 14-летний мальчик. Сильные ожоги получил полуторагодовалый ребенок.

Как сообщили в мэрии Магнитогорска, вчера жители не пострадавших подъездов начали возвращаться в свои квартиры.

- Специалисты различных служб, в том числе организации "Магнитогорский Гипромез", проводят обследование всех квартир, - пояснили в пресс-службе мэрии. - По итогам проверок жители первого, второго, третьего, четвертого, пятого и восьмого подъездов дома по улице Доменщиков, 19 начали возвращаться в свои квартиры. К их квартирам подключены все коммуникации, в том числе и газ.

Пострадавшие шестой и седьмой подъезды продолжают проверяться на предмет безопасности проживания, отметили в мэрии.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрывы газа в домах

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор назвал места для прогулок с детьми во время карантина
Собянин призвал москвичей не выходить из дома до конца следующей недели
Москва оставит льготный проезд для врачей старше 65 лет
ВОЗ: на поиск лекарств от COVID-19 потребуются месяцы
Космический стартап OneWeb подал заявление о банкротстве
Как подготовиться к онлайн-обучению
Чем карантин отличается от самоизоляции