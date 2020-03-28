В Челябинской области выявлены еще 10 случаев COVID-19

В Челябинской области получены 10 новых положительных результатов теста на коронавирус. Число условно зараженных выросло до 18. Всего под наблюдением медиков сегодня находится 27 заболевших, сообщили в субботу в региональном минздраве.

- На сегодня мы имеем девять подтвержденных новосибирским центром вирусологии диагнозов, - пояснили в минздраве. - Из ранее полученных 12 положительных тестов на коронавирус один получил лабораторное подтверждение и три - не получили. Однако к восьми оставшимся за сутки добавилось 10 новых. Все граждане с положительным результатом теста госпитализированы и находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей, которые ожидают подтверждения диагнозов из лаборатории в Новосибирске. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на "горячую линию".

В связи с усилением мер по противодействию распространения коронавируса в регионе с 28 марта до 5 апреля приостановлена розничная торговля, за исключением лекарств, продуктов и товаров первой необходимости. Запрещена деятельность ресторанов, кафе, баров, фитнес-центров, клубов, СПА-салонов, бань и стоматологий, за исключением оказания экстренной помощи.

В Челябинске приостановлено посещение ЦПКиО имени Гагарина, Городского сада имени Пушкина, Сада Победы, парка "Металлург" имени Тищенко. Также всю нерабочую неделю будет закрыт для посетителей челябинский зоопарк.

На нарушителей будут заведены административные дела по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП РФ), предусматривающей наказание от штрафов до приостановления деятельности на 90 суток.

До 1 июня приостановлены заезды в пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации, детские круглогодичные лагеря, гостиницы курортов и прочие оздоровительные учреждения.

Врачи советуют не забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку и проветривать помещения, не посещать места с большим скоплением людей. Рекомендуется воздержаться от поездок и оставаться дома. При первых признаках недомогания - обращаться за медицинской помощью.