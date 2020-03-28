Новости

Фото: актриса Ольга Куриленко победила коронавирус 13:27
В Казани простились с поэтом Робертом Минуллиным 13:27
Пострадавшего от взрыва в Магнитогорске малыша переводят в Челябинск 13:23
Американцы поддержали усилия Трампа в борьбе с коронавирусом 13:19
Врачи установили время сохранения COVID-19 в организме 13:13
ВОЗ назвала главные составляющие успеха в противостоянии COVID-19 13:12
На Кубани выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом 13:05
Фото: украинские полицейские пересели на Lada 12:51
В Челябинской области выявлены еще 10 случаев COVID-19 12:33
ВОЗ: на поиск лекарств от COVID-19 потребуются месяцы 12:32
В Москве зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом 12:30
Российская биатлонитстка госпитализирована с подозрением на коронавирус 12:23
Минкомсвязь опубликовала законопроект о бесплатных интернет-ресурсах 12:15
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для выявления COVID-19 12:13
Кабмин одобрил поправки о поддержке экономики регионов в режиме ЧС 12:10
В Петербурге спустили на воду супертраулер "Капитан Вдовиченко" 12:04
Оставайтесь дома: в России начали продавать автомобили онлайн 12:00
В Токио обнаружили еще 60 зараженных коронавирусом 11:48
В Москве напомнили о последствиях для нарушивших самоизоляцию пенсионеров 11:46
Роналду приобрел для больниц аппараты искусственной вентиляции легких 11:39
В Подмосковье украли 180 тонн книг 11:08
Видео: мотоциклисты не смогли разминуться на пустой из-за карантина улице 11:00
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка 10:56
В Казани появились мошенники, продающие "тесты" на COVID-19 10:42
Заболевшая коронавирусом врач из Ставрополя пошла на поправку 10:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Коронавирус: Что делать, если страшно
Коронавирус: Что делать, если страшно
28.03.2020 12:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинской области выявлены еще 10 случаев COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области получены 10 новых положительных результатов теста на коронавирус. Число условно зараженных выросло до 18. Всего под наблюдением медиков сегодня находится 27 заболевших, сообщили в субботу в региональном минздраве.

Глава Югры призвала жителей региона не покупать алкоголь в карантин

- На сегодня мы имеем девять подтвержденных новосибирским центром вирусологии диагнозов, - пояснили в минздраве. - Из ранее полученных 12 положительных тестов на коронавирус один получил лабораторное подтверждение и три - не получили. Однако к восьми оставшимся за сутки добавилось 10 новых. Все граждане с положительным результатом теста госпитализированы и находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей, которые ожидают подтверждения диагнозов из лаборатории в Новосибирске. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на "горячую линию".

В связи с усилением мер по противодействию распространения коронавируса в регионе с 28 марта до 5 апреля приостановлена розничная торговля, за исключением лекарств, продуктов и товаров первой необходимости. Запрещена деятельность ресторанов, кафе, баров, фитнес-центров, клубов, СПА-салонов, бань и стоматологий, за исключением оказания экстренной помощи.

В Челябинске приостановлено посещение ЦПКиО имени Гагарина, Городского сада имени Пушкина, Сада Победы, парка "Металлург" имени Тищенко. Также всю нерабочую неделю будет закрыт для посетителей челябинский зоопарк.

В Кургане для пенсионеров установили время посещения магазинов

На нарушителей будут заведены административные дела по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП РФ), предусматривающей наказание от штрафов до приостановления деятельности на 90 суток.

До 1 июня приостановлены заезды в пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации, детские круглогодичные лагеря, гостиницы курортов и прочие оздоровительные учреждения.

Врачи советуют не забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку и проветривать помещения, не посещать места с большим скоплением людей. Рекомендуется воздержаться от поездок и оставаться дома. При первых признаках недомогания - обращаться за медицинской помощью.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор назвал места для прогулок с детьми во время карантина
Собянин призвал москвичей не выходить из дома до конца следующей недели
Москва оставит льготный проезд для врачей старше 65 лет
ВОЗ: на поиск лекарств от COVID-19 потребуются месяцы
Космический стартап OneWeb подал заявление о банкротстве
Как подготовиться к онлайн-обучению
Чем карантин отличается от самоизоляции