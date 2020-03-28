Выставка "Иннопром" отменена из-за коронавируса

Минпромторг принял решение об отмене Международной промышленной выставки "Иннопром", которая должна была пройти 7-10 июля 2020 года в Екатеринбурге.

"Решение об отмене выставки связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и направлено на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении министерства.

"Иннопром" проводился ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В 2019 году выставка привлекла более 43 тысяч посетителей и свыше 1300 представителей СМИ.