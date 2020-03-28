Роналду приобрел для больниц аппараты искусственной вентиляции легких

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду внес очередной вклад в борьбу с коронавирусом.

Как сообщает португальское издание A Bola, Роналду, находящийся на домашнем карантине в Португалии, решил оказать помощь медицинским учреждениям Мадейры и приобрел пять аппаратов искусственной вентиляции легких.

На состоявшейся пресс-конференции региональный секретарь по вопросам здравоохранения и гражданской обороны Педро Рамос рассказал, что между футболистом и местными органами здравоохранения налажен контакт.

Ранее сообщалось о том, что Роналду и его агент пожертвовали на борьбу с коронавирусом около миллиона евро. Футболист вернулся на родину после того, как его мама перенесла инсульт, и он решил лично следить за ее здоровьем.