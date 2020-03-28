Распоряжение губернатора Ростовской области от 27 марта 2020 года № 57 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206"

В целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019‑nCoV) и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней":

1. Определить, что Правительство Ростовской области осуществляет исполнение возложенных на него полномочий в пределах штатной численности, установленной распоряжением Губернатора Ростовской области от 19.01.2018 № 7 "Об утверждении штатного расписания Правительства Ростовской области и установлении работникам Правительства Ростовской области должностных окладов".

2. Перевести с 30 марта 2020 г. на дистанционное осуществление профессиональной служебной деятельности лиц предпенсионного и пенсионного возраста, беременных, многодетных женщин, женщин, имеющих малолетних детей, замещающих должности государственной гражданской службы Ростовской области в Правительстве Ростовской области категорий "специалисты" и "обеспечивающие специалисты" и должности работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Правительства Ростовской области, с их письменного согласия.

3. Заместителям Губернатора Ростовской области (в том числе первым):

3.1. Ограничить направление работников в служебные командировки за пределы Ростовской области, за исключением командировок по неотложным поручениям.

3.2. Осуществлять проведение рабочих встреч и совещаний исключительно в формате видео-конференц-связи, исключив доступ в комплекс административных зданий Правительства Ростовской области представителей организаций.

4. Заместителю Губернатора Ростовской области - руководителю аппарата Правительства Ростовской области Артемову В.В.:

4.1. Приостановить заключение государственных контрактов об оказании медицинских услуг работникам Правительства Ростовской области в части проведения ежегодной диспансеризации.

4.2. В установленном порядке приостановить действие распоряжения Правительства Ростовской области (по аппарату) от 04.02.2020 № 7 "О проведении в Правительстве Ростовской области аттестации и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Ростовской области".

4.3. Приостановить объявление конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ростовской области в Правительстве Ростовской области и конкурсов на включение в кадровый резерв.

5. Министру по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области Жеухину О.А. в целях усиления мер по осуществлению пропускного режима ограничить перечень должностных лиц, имеющих право заказа разовых пропусков в административное здание Правительства Ростовской области.

6. Начальнику управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Чернышу Ю.Ю. в целях обеспечения исполнения заключенных государственных контрактов на реализацию мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Ростовской области на 2020 год, образовательных мероприятий для муниципальных служащих в рамках государственных программ Ростовской области и иных государственных контрактов на оказание образовательных и (или) информационно-консультационных услуг обеспечить возможность освоения программ профессионального развития с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

7. Начальнику управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрину С.В. обеспечить информирование граждан о необходимости минимизации количества личных обращений в органы государственной власти путем размещения соответствующих рекомендаций на информационных стендах органов исполнительной власти Ростовской области и местных администраций муниципальных образований в Ростовской области и их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8. Руководителям структурных подразделений Правительства Ростовской области:

8.1. Организовать гибкий график работы для работников структурных подразделений Правительства Ростовской области, исключающий скопление людей в часы пик в общественном транспорте и местах общего пользования в пределах нормальной продолжительности рабочего времени, установленной законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации и трудовым законодательством.

8.2. Не допускать к работе лиц с признаками респираторного заболевания с обязательным отстранением их от нахождения на рабочем месте.

9. Органам исполнительной власти Ростовской области в срок до 12:00 27 марта 2020 г. принять аналогичные правовые акты по вопросам, связанным с ограничениями, вводимыми в соответствующем органе исполнительной власти, и вопросам определения численности работников, обеспечивающих функционирование соответствующего органа исполнительной власти Ростовской области.

10. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных образований в Ростовской области принять аналогичные правовые акты по вопросам, связанным с организацией деятельности местных администраций.

11. Органам исполнительной власти Ростовской области, главам местных администраций муниципальных образований в Ростовской области в срок до 14:00 27 марта 2020 г. направить в оперативный штаб по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ростовской области информацию о принятых мерах по реализации настоящего распоряжения.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







