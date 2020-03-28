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28 марта 2020 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 28 марта 2020 года № 164 "О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

В целях обеспечения трудовой деятельности работников, определенных в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", дополнив его пунктами 16-8 и 16-9 следующего содержания:

"16-8. Комитету по образованию, администрациям районов Санкт-Петербурга с 30.03.2020 по 03.04.2020 организовать в отдельных государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек для детей граждан, указанных в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней".

16-9. Комитету по образованию до 19.00 час. 28.03.2020:

16-9.1. Определить перечень отдельных государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в целях организации групп воспитанников, указанных в пункте 16-8 постановления.

16-9.2. Определить порядок посещения воспитанниками государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дош кольного образования, с 30.03.2020 по 03.04.2020".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Потехину И.П.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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