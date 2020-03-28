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28.03.2020 11:03
Рубрика: В мире

США под видом помощи снабжают боевиков в лагере беженцев "Рукбан"

Текст: Юрий Гаврилов
Межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев на территорию Сирии, который от России возглавляет начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, вновь сообщил о бедственном положении людей, находящихся в лагере "Рукбан" на подконтрольной военным США территории.
Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad

По данным координационного штаба, в "Рукбане" остаются около 13,5 тысячи человек, из которых более 6 тысяч - боевики и члены их семей. Остальные не покидают этот лагерь из-за "страшилок", которые распространяют члены подконтрольных американцам бандформирований. Они внушают беженцам, что на родине их якобы ждет произвол сирийских властей. "В то же время американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев "Рукбан" завезти в него "гуманитарные" грузы для подпитки подконтрольных боевиков, - говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба. - Одновременно так называемая "администрация лагеря" с подачи своих американских кураторов наращивает информационно-пропагандистскую кампанию по привлечению внимания мировой общественности к "критическому" положению местных жителей и необходимости экстренной международной помощи для предотвращения "гуманитарной катастрофы".

В координационном штабе уверены, что гуманитарные проблемы "Рукбана" - следствие незаконной оккупации этой части Сирии со стороны США. В то же время Москва и Дамаск принимали и будут дальше принимать все необходимые меры для скорейшего освобождения и эвакуации беженцев на подконтрольную правительству Асада территорию, в свои дома. "Все обязательства в рамках реализации плана ООН по эвакуации оставшихся беженцев из "Рукбана" Россией и Сирией были выполнены полностью и дальнейшие попытки оправдания своего бездействия со стороны США и гуманитарных структур ООН считаем необоснованным", - говорится в заявлении координационного штаба.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Там напомнили, что для каждого сирийца, кто желает покинуть лагерь беженцев, двери всегда открыты. Для их достойного размещения созданы все необходимые условия. А при выходе из подконтрольной США зоны Эт-Танф людей гарантированно обеспечат гуманитарной, медицинской и социальной помощью. Более того, сирийское правительство готово провести тестирование всех выходящих из "Рукбана" на наличие коронавируса и в случае выявления зараженных организовать их госпитализацию и лечение. "Нежелание американской стороны оказать воздействие на подконтрольных им боевиков для обеспечения беспрепятственного выезда людей из лагеря и безопасной работы представителей гуманитарных структур в оккупированной ими зоне Эт-Танф - явное доказательство того, что истинным намерением США в отношении "Рукбана" является заинтересованность в сохранении "конвейера" по подготовке экстремистов, используемых для поддержания очагов напряженности в Сирии, - заявили в координационном штабе.

Единственным решением гуманитарной проблемы беженцев "Рукбана", гарантирующим возвращение простых сирийцев к нормальной жизни в своих домах, там считают окончательное расформирование лагеря, вывод американских подразделений из оккупированного ими района Эт-Танф и передачу территории под контроль законного правительства Сирии.

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