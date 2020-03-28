В Боснии и Герцеговине рассчитывают на помощь РФ и КНР в борьбе с COVID-19

Босния и Герцеговина (БиГ) ужесточает меры борьбы с коронавирусной инфекцией, рассчитывая также на помощь России и Китая в противостоянии с COVID-19.

Глава дипломатической миссии КНР в Боснии и Герцеговине Цзи Пин заявил в субботу, что китайский народ выражает готовность оказать поддержку дружеским народам БиГ в борьбе с эпидемией. "Самое важное - усилить обмен опытом в области профилактики и борьбы с эпидемиями, - указал высокопоставленный дипломат в интервью "Независне новине". - Мы получили этот опыт в обмен на жизни наших людей, поэтому он крайне ценен…Китайское правительство открыло коммерческие каналы для БиГ, возможности для импорта медицинского оборудования и материалов первой необходимости. На прошлой неделе мы переслали в министерство торговли КНР списки наиболее востребованных товаров, переданные нам из двух боснийских энтитетов (Республика Сербская и мусульмано-хорватская федерация - прим."РГ")".

Между тем на этой неделе Москва и Сараево начали координацию действий в борьбе с коронавирусной инфекцией. Решение об этом было принято в ходе состоявшегося телефонного разговора министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. "Министр Лавров пообещал помощь со стороны России, поставки медицинских материалов, необходимых в борьбе с коронавирусом, для Республики Сербской и Боснии и Герцеговины", - заявил Милорад Додик. Политик также уточнил, что "попросил главу российского МИД помочь обеспечить доступность медицинских средств и лекарств из России для РС и БиГ, что приобретает особую важность в складывающейся ситуации, когда мы боремся против эпидемии коронавируса и когда нам отказано в средствах ЕС".

По информации местных властей, на данный момент в Боснии и Герцеговине зафиксированы 258 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 летальных исходов в результате COVID-19 и столько же выздоровевших. Для противодействия пандемии в стране действует "комендантский час", а также реализуются другие превентивные меры: мигранты полностью убираются с улиц Сараево и других населенных пунктов и перевозятся в специальные центры; с 30 марта будет временно прекращено международное воздушное сообщение; одна из составных частей государства - Республика Сербская - в ходе специального заседания Народной Скупщины (парламент) объявила о введении на ее территории чрезвычайного положения.

В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в БиГ Виктор Олсавски затруднился дать прогноз борьбы с коронавирусом в данной балканской стране. "Италия еще не дошла до максимума кризиса, - отметил эксперт в интервью изданию "Независне новине". - Они (итальянцы) надеются, что в ближайшие дни ситуация могла бы достигнуть пика, после чего принимаемые ими меры, например, карантин, социальное дистанцирование и тому подобное, начнут давать желаемый результат. Сложно пока оценить ситуацию в БиГ, так как мы все надеемся, что принимаемые в настоящее время меры будут иметь эффект уже в обозримой перспективе, и мы не столкнемся с многочисленными случаями инфицирования в больницах".