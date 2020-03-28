В Филатовской больнице создали систему обратной связи для пациентов с коронавирусом

В городской клинической больнице №15 им. О.М. Филатова, перепрофилированной для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, организовали систему обратной связи для пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве.

Это очень важно в условиях непростой эпидемиологической ситуации, когда у людей повышенные тревожность и беспокойство. "Чтобы успокоить наших пациентов, мы приняли решение создать общебольничный канал для общения между врачами и пациентами, с возможностью круглосуточно отвечать на их жизненно важные вопросы", - рассказал Валерий Вечорко, главврач больницы.

Для удобства пользования системой в отделениях разместят QR-код, с помощью которого к ней будет организован доступ. Родственники получат ответы на свои вопросы о здоровье близких по горячей линии, специально организованной в клинике. Работать она будет круглосуточно.

Кроме того, на YouTube-канале больницы запланирована трансляция информационно-познавательных роликов и развлекательного контента для пациентов, включая вебинары с ответами инфекционистов и эпидемиологов на часто задаваемые вопросы.

Создана в больнице и служба психологической поддержки, как для больных, так и для врачей. "Наша задача - это не только физическое здоровье наших пациентов, но и их психологический комфорт. И это понимает каждый сотрудник нашей больницы", - продолжал главврач клиники.

Напомним, Филатовская больница начала принимать пациентов с коронавирусом с 27 марта. Рассчитана она на более чем 1300 коек и еще на 110 коек в отделении реанимации. Клиника оснащена самым современным оборудованием для борьбы с осложнениями коронавирусной инфекции.