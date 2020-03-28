В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после отказа в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщает телеканал CBS.

Мэр города Ланкастер Рекс Пэррис уточнил, что юноша у которого обнаружили коронавирус, обратился в медицинскую организацию, однако ему отказали и направили в другую клинику. По пути у него остановилось сердце. Врачи шесть часов пытались спасти молодого человека, однако он скончался.

Напомним, несмотря на передовую медицину, американская система здравоохранения остается одной из главных проблем страны. Виной всему являются неподъемные цены, которые налогоплательщики и государство вынуждены тратить на медицинские услуги. Большинство медучреждений являются частными и сами устанавливают тарифы.

Лечение финансируется главным образом за счет частных страховок, которые оплачивают граждане или их работодатели. Чтобы получить страховку, необходимо иметь постоянный и определенный доход. Однако далеко не все работодатели готовы предложить своим сотрудникам страховой план.

В последний раз реформировать здравоохранение в США пытался экс-президент Барак Обама. В результате, в 2010 году были принят "Закон о доступном здравоохранении" (Patient Protection and Affordable Care Act, PPACA). Население называет его Obamacare ("Обамахранение"). После прихода к власти в 2017 году Трамп подписал исполнительный указ, который позволил обойти некоторые положения закона. Республиканцам удалось добиться отмены штрафов за отказ от страхования и урезать расходы на лечение малоимущих.