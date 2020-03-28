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28.03.2020 13:14
Рубрика: Власть

Военные ускорили строительство 16-ти медицинских центров

Текст: Юрий Гаврилов
В субботу Минобороны РФ сообщило, что строительство многофункциональных военных медицинских центров идет с опережением графика.

Первый такой объект в Нижнем Новогороде собираются сдать уже к 20 апреля. А с 10 по 15 число будущего месяца организуют поставку и монтаж оборудования и медицинской техники в восьми новых центрах. В ведомстве также отметили, что строительство всех 16 таких лечебниц идет с опережением графика. Более 3,5 тысячи специалистов и 800 единиц техники работают на площадках круглосуточно, в три смены. На всех объектах завершена заливка фундаментов, строители перешли к монтажу зданий.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Напомним, что этот проект специалисты военно - строительного комплекса Минобороны при участии инженерных и железнодорожных войск реализуют по поручению президента страны. На стройку правительство выделяет 8,8 млрд рублей. Новые медцентры смогут принять 1600 военных и гражданских пациентов. С учетом ускорения строительных графиков вероятно, что лечебницы введут в строй не до середины мая, как это планировалось, а раньше.

Долго определяться с географией новостроек генералам не пришлось, поскольку эти объекты войдут в инфраструктуру существующих армейских и флотских госпиталей. В минувшую пятницу замминистра обороны Тимур Иванов сообщил, что в Западном военном округе появятся шесть медицинских центров. Объекты в подмосковном Одинцово и Калининграде рассчитаны на 100 койко-мест, в Подольске - на 200, в Нижнем Новгороде, Смоленске и городе Пушкин Ленинградской области - на 60. Три лечебницы возведут в Южном военном округе. Медцентр в Ростове-на-Дону сможет принять 160 больных, в Волгограде - сто, еще 60 - в Севастополе. В Центральном военном округе такие учреждения строят в Новосибирске (на 160 койко-мест), Омске - на сто и Оренбурге на 60 больных. Наконец, еще четыре новых медцентра появятся в Восточном военном округе. Объекты в Сосновом бору под Улан-Уде, Уссурийске и Петропавловске-Камчатском смогут принять по 60 пациентов. А лечебница в населенном пункте Анастасьевка в Хабаровском крае - двести.

По словам Тимура Иванова, Минобороны реализует этот уникальный проект с 20 марта. Первоначально военные собирались до 30 апреля возвести восемь инфекционных центров - в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом бору и Уссурийске. И до 15 мая ввести в строй оставшиеся восемь.

Фото: Министерство обороны РФ
Новые медцентры Минобороны смогут принять 1600 пациентов

Беспрецедентное по масштабу и срокам капитальное строительство идет в очень сжатые сроки - от 40 до 56 суток. При этом общая площадь возводимых центров составит почти 115 000 квадратных метров, а на конкретных объектах в зависимости от их этажности и ёмкости - от 5 до 12 000 тысяч.

Все новые лечебницы оснастят самым современным медицинским оборудованием, в том числе компьютерными томографами, аппаратами для анестезиологии, эндоскопии и экстракорпоральной мембранной оксигинации. Для будущих центров уже формируют необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарств. А в питерской Военно-медицинской академии организовали учебу и переподготовку медицинского персонала, которому предстоит работать в лечебницах-новостройках.

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