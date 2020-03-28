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28.03.2020 13:12
Рубрика: Общество

ВОЗ назвала главные составляющие успеха в противостоянии COVID-19

Текст: Ирина Невинная
ВОЗ провела брифинг с министрами здравоохранения 50 стран, на котором Китай, Япония, Республика Корея и Сингапур поделились своим опытом в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава ВОЗ доктор Тодеос Габреисус.

Он перечислил основные принципы противоэпидемической стратегии, показавшие положительный результат в перечисленных странах:

Необходимость раннего выявления и выделения подтвержденных случаев;

Выявление, контроль и карантин контактов;

Необходимость оптимизировать уход;

Необходимость общаться, чтобы построить доверие и вовлечь сообщества в борьбу.

Среди глобальных проблем, которые характерны даже для наиболее экономически успешных стран, имеющих эффективную систему здравоохранения, - это хроническая нехватка средств индивидуальной защиты в настоящее время. Глава ВОЗ назвал ее "одной из самых неотложных угроз нашей коллективной способности спасать жизни".

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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Он также призвал защитить в первую очередь медиков. "Работники здравоохранения в странах с низким и средним уровнем дохода заслуживают такой же защиты, как и работники в самых богатых странах", - сказал доктор Габреисус.

Кроме того, он повторил уже звучавший ранее призыв максимально расширять тестирование, для чего необходимо значительно увеличить производство тест-систем, а также усилить работу над вакциной.

"До вакцины еще как минимум 12-18 месяцев", - сказал глава ВОЗ.

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