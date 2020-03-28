Врачи установили время сохранения COVID-19 в организме

Излечившиеся от нового типа коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.

Такой результат показало исследование, проведенное международной группой ученых в медицинском центре Пекина на основе данных 16 пациентов, проходивших лечение с 28 января по 9 февраля 2020 года.

Средний возраст обследованных пациентов составил 35,5 года. Все они выздоровели, отрицательный вирусный статус был подтвержден двумя последовательными тестами по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Как сообщил участник исследования пульмонолог Локеш Шарма, у находившихся под наблюдением пациентов заболевание проходило в разной степени тяжести. Инкубационный период составлял в среднем пять дней, период интенсивной терапии продлился около восьми дней. У всех присутствовали повышенная температура, кашель, боль в горле и одышка. У двоих больных имелись хронические недуги, которые, впрочем, не оказали влияния на клиническую картину.

- Результат нашего исследования показал, что у половины переболевших COVID-19 сохранялся в организме даже после исчезновения всех симптомов в течение от одного до восьми дней, - заявил доктор.

Таким образом, как пояснил соавтор исследования доктор медицинских наук Ликсин Се, карантин излечившихся от нового коронавируса должен продлеваться примерно на неделю-две. Такой срок, по его словам, позволит быть уверенными, что выздоровевшие пациенты не заразят окружающих.

Ученые отметили, что на данный момент остается неясным, являются ли результаты исследования справедливыми для пациентов старшего возраста с, как правило, более слабой иммунной системой. Не исключается, что в их организме COVID-19 сохраняется дольше.

Авторы работы призвали коллег по всему миру продолжать тщательное наблюдение за пациентами, которые прошли стационарное лечение и были выписаны из клиник.