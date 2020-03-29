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Рубрика: Экономика

Не ждите лета

Аренда дач может существенно подорожать
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Спецвыпуск № 67(8121)
Спрос на аренду дач в Московском регионе и Ленинградской области вырос на 70 процентов по сравнению с прошлой весной. В остальных регионах страны - на 20-60 процентов, посчитали аналитики федерального портала "МИР КВАРТИР".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такая динамика связана с двумя факторами: невозможностью уехать в отпуск за границу из-за закрытия Европы и других регионов на карантин и ранней весной.

Средняя по Московской области дача стоит 57 тысяч рублей в месяц, средняя по всем регионам - 33 тысячи. Наибольшим спросом пользуются недорогие предложения - с арендной платой до 40 тысяч рублей в месяц в Московской области и до 30 тысяч рублей в Ленинградской области. Одно из самых дешевых предложений в Подмосковье - это часть дома в Наро-Фоминском районе (90 километров от МКАД). За 9 тысяч рублей в месяц предлагаются 45 "квадратов", вода из колодца и газ из баллона.

К маю аренда домика в деревне может подорожать на 50 процентов по сравнению с прошлым годом

Если носить воду из колодца не хочется, можно снять трехкомнатный дом с ванной и отоплением. Он находится в Краснознаменске и стоит уже 51 тысячу рублей в месяц.

В Сергиево-Посадском районе предлагается в аренду двухэтажный дом c четырьмя спальнями, всеми удобствами и интернетом. Он расположен на лесном участке в охраняемом поселке и обойдется в 75 тысяч рублей в месяц, но в случае краткосрочной аренды на 1-2 месяца - в 85 тысяч.

Самые дорогие дачи Подмосковья расположены, по традиции, в районе Рублево-Успенского, Новорижского шоссе, у "большой воды" на Дмитровке и Ярославке, а также в престижных дачных местах - Переделкине, Загорянке, Кратове.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По оценкам экспертов, в целом за год съемные дачи подорожали на 6,2 процента. Больше всего поднялись в цене дачи в столичных и курортных регионах, а также в популярных местах отдыха - например, в Карелии и на Волге.

- Арендодатели пока не в полной мере отреагировали на рыночную обстановку, не все подняли цены, - указал генеральный директор портала "МИР КВАРТИР" Павел Луценко. - Наверное, помнят невысокий спрос прошлых лет и не верят своему счастью. Аренда дач в целом стоит сейчас всего на 5-10 процентов дороже, чем год назад.

Но так будет недолго, предупреждает эксперт: арендные ставки на домики в деревне поползут вверх уже в ближайшие дни и недели и к маю могут оказаться уже на 20-50 процентов дороже, чем в прошлом году.

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