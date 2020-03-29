Авиаперевозчикам в Греции грозит банкротство из-за эпидемии короновируса

Шесть греческих авиакомпаний заявили о высоком риске их банкротств в связи с негативными экономическими последствиями эпидемии коронавируса в мире. В направленном в адрес министерства финансов Греции письме местные авиакомпании Ellinair, Air Mediterranean, Bluebird Airways, GainJet, Lumiwings and Orange2Fly призвали правительство страны экстренно выделить им финансовую поддержку, чтобы избежать коллапса авиаперевозчиков и массовых увольнений их сотрудников.

"Ликвидность авиакомпаний израсходована. Флот воздушных судов стоит на приколе, все контракты отменены, пассажирский трафик упал до нуля. Без принятия немедленных мер в следующие несколько дней последует массовое закрытие авиакомпаний в Греции", - цитирует письмо представителей местной индустрии авиаперевозок газета Kathimerini.

Ранее СМИ указали на высокий риск банкротств многих предприятий туристического сектора Эллады. По словам министра туризма Греции Хариса Теохариса, в случае затягивания кризиса с эпидемией коронавируса более, чем на три месяца и отсутствия нормализации эпидемиологической ситуации к июлю, туристический сезон будет полностью потерян. С учетом того, что доля туризма в ВВП Греции составляет более 20 процентов, удар по экономике страны будет огромным, прогнозируют эксперты. Ранее центральный банк Греции из-за пандемии COVID-2019 резко сократил прогнозы по росту национальной экономики в текущем году с 2,4 процентов до нуля.