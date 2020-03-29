Банк России объявил о новых мерах поддержки граждан и компаний

Спустя всего неделю Банк России принял второй, более масштабный антикризисный пакет мер.

Он разрешил банкам до 30 сентября не создавать резервы при реструктуризации кредитов гражданам, потерявшим доход в связи с карантинными мерами, а также существенно расширил список пострадавших от пандемии отраслей, в которых может применяться льготная реструктуризация. Помимо туризма и транспорта, к ним теперь отнесены почти все вынужденные приостановить работу организации - кафе, рестораны, фитнес-центры, образовательные учреждения, компании розничной торговли непродовольственными товарами, торговые центры, стоматологические клиники, а также компании, занимающиеся проведением конференций и выставок. Без таких послаблений банкам могло бы не хватить капитала для массовой реструктуризации долгов (обычно она заключается в отсрочке платежа, изменении срока кредита или ставки).

Факт вызванной эпидемией реструктуризации не должен испортить гражданам кредитную историю: для этого ЦБ готовит специальные поправки в закон, а пока они не приняты, просит бюро кредитных историй рассчитывать индивидуальный рейтинг гражданина без учета его пошатнувшейся платежеспособности.

Чтобы банки могли идти навстречу заемщикам и в то же время не останавливать выдачу новых кредитов, ЦБ увеличивает максимальный лимит по безотзывным кредитным линиям с 1,5 до 5 трлн руб. на период до 31 марта 2021 года и вводит послабления по банковскому нормативу краткосрочной ликвидности.

До 150 млрд руб. ЦБ направит на поддержку кредитов бизнесу на выплаты зарплат (см. статью "Платежи с отсрочкой" в этом номере).

Наконец, Банк России впервые воспользовался своим правом устанавливать верхнюю планку для эквайринговых комиссий, которые платят магазины банкам за прием безналичных платежей. Это коснется онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса, а также - но только по чекам на сумму в пределах 20 тыс. руб. - бытовой техники, электроники и средств связи. С 15 апреля по 30 сентября эквайринговые комиссии по этим покупкам не могут превышать 1% (в среднем, по данным ЦБ, они составляют 1,2-2,2% в зависимости от типа карты или категории товара). "Это позволит гражданам не выходя из дома осуществлять онлайн-покупки, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом", - указывает Банк России.

Участники платежного рынка выступили против административного регулирования эквайринга: это, говорится в их совместном заявлении, приведет к полной монополизации рынка крупнейшими игроками, а потребителям, как показывает опыт США и ЕС, не принесет никаких выгод. Ранее примерно такие же аргументы о том, что в этой сфере должны работать только механизмы рыночной конкуренции, приводил и Банк России, но его позиция изменилась после длительной и безрезультатной дискуссии ретейла с банками и платежными системами.