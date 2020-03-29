Число погибших от коронавируса во Франции превысило две тысячи человек

"Мы ведем битву, которая займет время, - сказал Филипп в телевизионном обращении. - Первые две недели апреля будут тяжелее, чем две, которые мы только что пережили".

"Я не пытаюсь оправдать действия правительства. Я знаю, что когда придет время, мы вместе изучим уроки кризиса" - добавил французский премьер, объявив о продлении карантина во Франции до 15 апреля.

В субботу число умерших от COVID-19 во Франции, по официальным данным, составило 2 314 человека, зарегистрировано более 37 575 подтвержденных случаев заболевания.

Однако, правительство подсчитывает только тех, кто умирает в больнице, поэтому эта цифра, вероятно, будет намного выше, отмечают аналитики. Власти говорят, что они смогут собрать данные о смертности в домах престарелых на следующей неделе, что, вероятно, приведет к увеличению официального числа погибших.

Тем временем врачи в регионе Большого Парижа предупредили, что в их больницах отделения интенсивной терапии будут заполнены к концу выходных, в то время как службы здравоохранения на востоке Франции уже пытаются справиться с ситуацией.

Армия и спасатели в эти выходные активизировали перевод пациентов в менее затронутые коронавирусом регионы Франции, используя военный вертолет и специально приспособленный скоростной поезд TGV, пытаясь освободить кровати интенсивной терапии в наиболее пострадавших районах, отмечает The Guardian.

Одновременно с этим для решения проблемы нехватки масок, с которой сталкиваются медработники, власти Франции заказали рубежом более миллиарда этих защитных приспособлений, в основном из Китая. "Мы производим восемь миллионов масок в неделю и потребляем 40 миллионов за этот же период", - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, подчеркнув, что "ни одна страна в мире в настоящее время не сталкивается с таким спросом на маски".