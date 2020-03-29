Что предлагает Ленинская библиотека в условиях карантина

Российская государственная библиотека с 18 марта закрыла свои читальные залы, но читателей меньше не стало, просто теперь они ходят в "Ленинку" виртуально. За это время оцифрованные фонды РГБ в Национальной электронной библиотеке (НЭБ) посмотрели более миллиона человека.

Поддаваться панике и останавливать работу сотрудники библиотеки не намерены и открывают новые онлайн-возможности для пользователей. Так, НЭБ предоставила свободный доступ к свежим журналам и актуальным газетам: "Коммерсант", "Российская газета", "Огонек", "Русский репортер", "Esquire", "Forbes", "Cosmopolitan", "Популярная механика" и многие другие. Получить бесплатный доступ можно через портал Госуслуг. Читать можно с любого устройства. Удобно и с компьютера, и с мобильного телефона.

Для тех, кто устал от политики и тревожных новостей, РГБ подготовила виртуальные экскурсии по своим залам и популярным выставкам. Теперь, не выходя из дома, можно увидеть первую печатную книгу, очутиться на коронации императора Александра II и императрицы Марии Александровны или пережить вместе с сотрудниками Румянцевского музея потрясения 1917 года.

Для пользователей вновь открыты выставки: "Москва, 1917. Взгляд с Ваганьковского холма", "Император Александр II. Воспитание просвещением", "Библия Гутенберга: начало нового времени", "Отечественная война 1812 года", "Книги старого дома: мир детства XIX - начала XX века", "Время собирать... Князь Юсупов и его библиотека" и "Городская феерия. Русский плакат конца XIX - начала XX века".

Если вам стало тесно в четырех стенах, то "Ленинка" приглашает совершить путешествие по Европе начала 20 века вместе с Максимилианом Волошиным, Леонидом Кандауровым, князем Василием Ишеевым и его другом Алексеем Смирновым. В 1900 году четыре представителя российской интеллигенции отправились в путешествие по Европе почти без денег. Они по очереди вели записи о событиях, впечатлениях и формулировали тревел-советы еще до того, как это стало мейнстримом. Из их записей получился "Журнал путешествий, или Сколько стран можно увидеть на полтораста рублей" - РГБ представляет его таким, каким он мог бы выглядеть спустя 120 лет.

Никакая эпидемия не остановит тягу к знаниям. Среди самых интересных поисковых запросов читателей в НЭБ оказались, например, "Женщины-убийцы" (1902 год) и "Записки Юста Юля датскаго посланника при Петре Великом (1709-1711)" (1899-1900). Читатели также искали "Руководство к логике, с предварительным изложением кратких психологических сведений, составленное Николаем Рождественским" (1840 год) и "Семантическая структура полиситуативных экономических глаголов с некоммерческим адъектом в английском языке".

Но самое частое слово в запросах - это все-таки "пандемия". Люди хотят знать, какие эпидемии случались в нашей стране и как с ними боролись.