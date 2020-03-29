Глава Минпромторга направил кабмину предложения о поддержке потребрынка

Минпромторг РФ предложил ограничить 8% максимальную ставку кредитов для общепита и сферы непродовольственной торговли. Об этом говорится в письме главы ведомства Дениса Мантурова на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает ТАСС.

Ограничение ставки по кредитам позволит поддержать отрасль из-за ситуации с пандемией коронавируса. Также в Минпромторге предлагают временно снизить и унифицировать ставки эквайринга по нижнему значению для всех секторов розницы. В числе значимых мер поддержки общепита и предприятий потребрынка в ведомстве называют отмену на полгода НДС, налога на прибыль, а также еще ряда налогов и введение "арендной амнистии". Кроме того, предлагается отложить введение экологических и утилизационных сборов. "Не распространять расширенную ответственность производителя (РОП) на операторов потребительского рынка", - говорится в письме.

В Минпромторге приводят данные о резком снижении числа посетителей и выручки в торговле и ресторанах - от 50 до 80% в зависимости от региона. Многие предприятия уже не могут выполнять финансовые обязательства перед работниками, которые прописаны в Трудовом кодексе РФ. По оценкам ведомства, сокращено минимум 20% персонала. Чтобы не допустить массовых сокращений, в министерстве предлагают разрешить потребрынку отправлять персонал в вынужденный отпуск на полгода с выплатой государственных пособий, которые должны составлять до 80% от заработной платы.

В письме Денис Мантуров заявляет о том, меры поддержки отрасли должны быть экстренными. Важно дать возможность "встать на паузу" предприятиям всего потррынка. Исключение составляет продуктовая торговля.

"В отношении всех сегментов бизнеса - и малого несетевого, и сетевого, и обслуживающего потребительский рынок: производство потребительских товаров, общественное питание, опт, розница, услуги, торговая недвижимость, логистика - склады, логистические центры, пункты выдачи заказов, транспорт, инфраструктура доставки до потребителя, гостиницы и отели принять на четко установленный период (с 28 марта 2020 года по 28 сентября 2020 года) комплекс мер по сохранению бизнеса", - говорится в письме от имени главы Минпромторга.