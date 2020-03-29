Грузия отказалась пропустить желающих уехать из Армении россиян

Грузия ответила отказом на просьбу пропустить через свою территорию россиян, находящихся сейчас в Армении и желающих попасть домой, не прибегая к услугам авиакомпаний.

"Мы вновь настоятельно рекомендуем гражданам РФ незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Ереван, используя авиасообщение", - такая информация появилась на странице посольства в Facebook.

Напомним, с 30 марта Москва закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок. Попасть в Россию через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска смогут только отдельные категории граждан (среди них - дипломатические работники, водители грузовиков, экипажи речных судов и поездов). Границу закрыли для предотвращения проникновения коронавируса в РФ.