Хроника коронавируса: Что произошло с 27 по 29 марта

На время ограничительных мер в Москве "переименовали" станции метро. Стикеры на дверях превратили станцию "Домодедовская" в "ДомаДедовскую", а "Бабушкинскую" в "ДомаБабушкинскую" Фото: РИА Новости

29 марта

Врач посоветовал ходить в перчатках

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, следует ходить в магазин в перчатках, обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, а также держаться в полутора-двух метрах от людей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.

Среди заболевших много молодежи

По данным московского оперштаба, из 1014 заболевших коронавирусом в столице 46% - это люди в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по числу подтвержденных диагнозов находится возрастная группа от 18 до 34 лет (33,5%). 15% заразившихся - люди старше 65 лет, а 5,5% - дети. Инфекция у детей может протекать практически без симптомов, однако, заразившись, они являются носителями вируса.

Трамп передумал изолировать Нью-Йорк

Дональд Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте после консультаций с губернаторами этих штатов и экспертной группой Белого дома по коронавирусной инфекции, сообщает euronews.com.

Ранее президент США заявлял, что рассматривает возможность запретить, в частности, выезд из Нью-Йорка, на который приходится около половины случаев заражения в стране. Он говорил, что жители штата массово уезжают во Флориду, усугубляя ситуацию с распространением коронавируса. Но затем в своем Twitter написал, что вместо карантина региональные власти введут ограничения на передвижения и контроль за их соблюдением.

28 марта

Отменена выставка "Иннопром"

Минпромторг принял решение об отмене Международной промышленной выставки "Иннопром", которая должна была пройти с 7 по 10 июля 2020 года в Екатеринбурге. Напомним, что "Иннопром" проводится ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.

Болезнь глаз признали симптомом коронавируса

Врачи из Американской академии офтальмологии предупредили, что одним из признаков коронавируса у некоторых людей может быть конъюнктивит. Врачи опирались на данные из Китая, согласно которым у одного из 30 пациентов, заболевших COVID-19, диагностировали конъюнктивит. Воспаление приводит к тому, что мелкие кровеносные сосуды конъюнктивы становятся более заметными, из-за чего это состояние часто называют "розовым глазом".

27 марта

Принц Чарльз заболел

Заболели коронавирусом несколько представителей высшего руководства Великобритании: премьер-министр Борис Джонсон, глава британского минздрава Мэтт Хэнкок. Положительный результат также показал тест сына британской королевы Елизаветы II принца Чарльза.

Цитата

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

"Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской. Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись".

Между тем председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, отметил, что "по благословению Святейшего патриарха священники продолжат совершать богослужения".

Прецедент

Беглеца вернули в пансионат

В пансионат "Заря" принудительно вернули жителя Петербурга Георгия Образцова. Молодой человек сбежал из развернутого в пансионате обсерватора, чтобы встретить 33-й день рождения. Образцов не так давно побывал в Швейцарии. Ему был предписан режим самоизоляции. Но в ходе рейдов выяснилось, что дома он не сидит. Тогда его и заселили в обсерватор. Тем менее Георгий Образцов каким-то образом смог убежать. Со всеми мерами предосторожности его вернули обратно в "Зарю". Образцов записал видео, где сообщил, что раскаивается в содеянном и обещает, что больше такого не повторится.

Дело в отношении Образцова первое в своем роде. Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил хотят серьезно ужесточить, но некоторые нормы уже прописаны в законодательстве. В частности, по данным эксперта Санкт-Петербургского университета, председателя совета правления Ассоциации медицинского права Северной столицы Игоря Акулина, нарушителей могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей, приговорить к 360 часам исправительных работ или к году ограничения свободы. Эти меры касаются тех, кто предумышленно нарушил карантин и заразил других людей. Если же из-за нарушителя карантина кто-то не только заболел, но и умер, то тогда нарушителя может ждать до пяти лет заключения.

Подготовила Вера Черенева