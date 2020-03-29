Хроника коронавируса: Что произошло с 27 по 29 марта

Новости

Посольство РФ запросило у США данные о здоровье находящихся в тюрьмах россиян 02:22
В США от COVID-19 умрут двести тысяч человек 02:07
Принц Гарри не будет просить США о финансировании охраны его семьи 01:31
КНДР провела испытания многозарядной пусковой установки 00:56
The Times: Еврокубковый сезон завершится в августе 00:38
В Шереметьево сел самолет со сработавшим датчиком отказа двигателя 00:15
Правительство уточнило список товаров первой необходимости 29.03.2020
Главный тренер "Локомотива" заболел коронавирусом 29.03.2020
Доказано, что сильный иммунитет способен противостоять коронавирусу 29.03.2020
Власти Москвы введут наказание для нарушителей режима изоляции 29.03.2020
Кремль поддержал введение в Москве новых ограничений из-за коронавируса 29.03.2020
Трамп решил не вводить карантин в США после консультаций в Белом доме 29.03.2020
Во Франции от коронавируса с 1 марта умерли 2606 человек 29.03.2020
Зеленский призвал Раду принять законы во избежание дефолта 29.03.2020
Путин не будет переходить на удаленную работу 29.03.2020
Матвиенко: Юрий Бондарев много сделал для сохранения памяти о войне 29.03.2020
Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в связи с коронавирусом 29.03.2020
Метро и Мосгортранс продлят действие проездных 29.03.2020
Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Бондарева 29.03.2020
Больные коронавирусом москвичи получат лекарства бесплатно 29.03.2020
В Норвегии испытают комплекс препаратов от коронавируса, одобренный ВОЗ 29.03.2020
Мэрия обязала москвичей соблюдать дистанцию в 1,5 метра 29.03.2020
В Италии за сутки скончались от коронавируса 889 человек 29.03.2020
В Астраханской области выявили новые случаи заражения коронавирусом 29.03.2020
Прекращается наземное и морское сообщение с островом Пхукет в Таиланде 29.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
29.03.2020 23:30
Рубрика: Общество

Хроника коронавируса: Что произошло с 27 по 29 марта

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 67(8121)
На время ограничительных мер в Москве "переименовали" станции метро. Стикеры на дверях превратили станцию "Домодедовская" в "ДомаДедовскую", а "Бабушкинскую" в "ДомаБабушкинскую" Фото: РИА Новости На время ограничительных мер в Москве "переименовали" станции метро. Стикеры на дверях превратили станцию "Домодедовская" в "ДомаДедовскую", а "Бабушкинскую" в "ДомаБабушкинскую" Фото: РИА Новости
На время ограничительных мер в Москве "переименовали" станции метро. Стикеры на дверях превратили станцию "Домодедовская" в "ДомаДедовскую", а "Бабушкинскую" в "ДомаБабушкинскую" Фото: РИА Новости
29 марта

Врач посоветовал ходить в перчатках

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, следует ходить в магазин в перчатках, обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, а также держаться в полутора-двух метрах от людей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.

Фото: Егор Просвирников
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Среди заболевших много молодежи

По данным московского оперштаба, из 1014 заболевших коронавирусом в столице 46% - это люди в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по числу подтвержденных диагнозов находится возрастная группа от 18 до 34 лет (33,5%). 15% заразившихся - люди старше 65 лет, а 5,5% - дети. Инфекция у детей может протекать практически без симптомов, однако, заразившись, они являются носителями вируса.

Трамп передумал изолировать Нью-Йорк

Дональд Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте после консультаций с губернаторами этих штатов и экспертной группой Белого дома по коронавирусной инфекции, сообщает euronews.com.

Ранее президент США заявлял, что рассматривает возможность запретить, в частности, выезд из Нью-Йорка, на который приходится около половины случаев заражения в стране. Он говорил, что жители штата массово уезжают во Флориду, усугубляя ситуацию с распространением коронавируса. Но затем в своем Twitter написал, что вместо карантина региональные власти введут ограничения на передвижения и контроль за их соблюдением.

28 марта

Отменена выставка "Иннопром"

Минпромторг принял решение об отмене Международной промышленной выставки "Иннопром", которая должна была пройти с 7 по 10 июля 2020 года в Екатеринбурге. Напомним, что "Иннопром" проводится ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.

Болезнь глаз признали симптомом коронавируса

Врачи из Американской академии офтальмологии предупредили, что одним из признаков коронавируса у некоторых людей может быть конъюнктивит. Врачи опирались на данные из Китая, согласно которым у одного из 30 пациентов, заболевших COVID-19, диагностировали конъюнктивит. Воспаление приводит к тому, что мелкие кровеносные сосуды конъюнктивы становятся более заметными, из-за чего это состояние часто называют "розовым глазом".

27 марта

Принц Чарльз заболел

Заболели коронавирусом несколько представителей высшего руководства Великобритании: премьер-министр Борис Джонсон, глава британского минздрава Мэтт Хэнкок. Положительный результат также показал тест сына британской королевы Елизаветы II принца Чарльза.

Цитата

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Фото: AP Photo/Michael Conroy
Доказано, что сильный иммунитет способен противостоять коронавирусу

"Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской. Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись".

Между тем председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, отметил, что "по благословению Святейшего патриарха священники продолжат совершать богослужения".

Прецедент

Беглеца вернули в пансионат

В пансионат "Заря" принудительно вернули жителя Петербурга Георгия Образцова. Молодой человек сбежал из развернутого в пансионате обсерватора, чтобы встретить 33-й день рождения. Образцов не так давно побывал в Швейцарии. Ему был предписан режим самоизоляции. Но в ходе рейдов выяснилось, что дома он не сидит. Тогда его и заселили в обсерватор. Тем менее Георгий Образцов каким-то образом смог убежать. Со всеми мерами предосторожности его вернули обратно в "Зарю". Образцов записал видео, где сообщил, что раскаивается в содеянном и обещает, что больше такого не повторится.

Дело в отношении Образцова первое в своем роде. Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил хотят серьезно ужесточить, но некоторые нормы уже прописаны в законодательстве. В частности, по данным эксперта Санкт-Петербургского университета, председателя совета правления Ассоциации медицинского права Северной столицы Игоря Акулина, нарушителей могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей, приговорить к 360 часам исправительных работ или к году ограничения свободы. Эти меры касаются тех, кто предумышленно нарушил карантин и заразил других людей. Если же из-за нарушителя карантина кто-то не только заболел, но и умер, то тогда нарушителя может ждать до пяти лет заключения.

Подготовила Вера Черенева

Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в связи с коронавирусом
Андрей Липов назначен руководителем Роскомнадзора
Подмосковье вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса
Умер экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
На Филиппинах при взлете разбился пассажирский самолет Lion Air
Как подготовиться к онлайн-обучению
Чем карантин отличается от самоизоляции