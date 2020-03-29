Власти Испании с 30 марта отправляют всех, кто занимается "несущественными видами деятельности", в двухнедельный оплачиваемый отпуск. Речь идет о предприятиях, которые не связаны с производством лекарств или медицинских материалов, поставками продуктов питания и предметов первой необходимости.

Принятие такого решение стало необходимым в связи с тем, что закрытие торгово-развлекательных комплексов, культурных заведений, ресторанов, спортзалов и введение штрафов за необоснованный выход из дома во время карантина не помогло остановить распространение коронавируса нового типа. В Испании им заразились уже больше 78 тысяч человек, 6,5 тысяч скончались.

Хотя госпитализируют не всех, больницы оказались переполнены. Хуже всего ситуация сложилась в Мадриде (на столицу приходится почти четверть всех заболевших). Врачам приходится выбирать, кого положить в стационар, а кого отправить домой. И они с печалью признают, что предпочтение отдается молодым и имеющим других патологий. У них хотя бы есть приличные шансы справиться с болезнью. По словам врача одной из больниц в пригороде Мадрида Сары Чинчильи, "на одну койку претендует по пять человек".

И это при том, что пик коронавируса еще не пройден. Как сообщил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон, он придется на конец первой недели апреля или начало второй. "Людям, которые сегодня подхватили COVID-19, примерно через 7-10 дней потребуется госпитализация", - отметил он. Впрочем, в будущее он смотрит с оптимизмом, поскольку количество выздоровевших уже в два раза превышает число умерших.

Но тревогу вызывает другое. Коронавирус подхватили почти 10 тысяч испанских врачей и медсестер. Несмотря на то, что только 8,8 процента из них нуждаются в госпитализации (что, кстати, гораздо ниже, чем у обычных людей, у них он составляет 40 процентов), система здравоохранения лишилась множества рабочих рук. По словам самих медиков, столь большое количество заболевших в их среде связано с нехваткой и низким качеством защитных средств.

"Если бы мне три месяца назад сказали, что мы будем работать в таких условиях, я бы не поверила", - отмечает врач Лидия Перейра. По ее словам, работники больницы "Ла Пас" сдают анализы на коронавирус, только когда уже заболеют. "В итоге госпиталь может остаться без персонала", - предупреждает она.

Некоторым жителям Испании пришлось ждать своей очереди к врачу лежа на полу в коридоре больницы. Фото: vesti.ru

Заразившиеся медики вынуждены сидеть дома, и свои мысли они выкладывают в соцсетях. Одним не хватает своих детей, которых могут увидеть только через окно, другим - возможности помогать людям. Как пишет один из последних, тот "момент, когда он снял защитный костюм и отправился домой, был худшим в его жизни". С психологической точки зрения. В последующие дни, когда мужчина был вынужден самоизолироваться, он только и думал о коллегах, ведущих войну с коронавирусом. Аналогичным образом себя чувствуют врачи, которые, несмотря на то, что совершенно здоровы, не могут придти в больницу, поскольку находятся в группе риска по возрасту.

Власти Испании пытаются исправить ситуацию за счет иностранных специалистов. Они готовы в срочном порядке нанять 200 врачей и медсестер, уже получивших вид на жительство в стране, но все еще не имеющих разрешения на работу по профилю. Оформление необходимых документов будет ускорено.

Тем временем госпитали удвоили и даже утроили возможности отделений интенсивной терапии. Многие клиники отказались от других направлений деятельности, полностью перейдя на помощь инфицированным коронавирусом. Необходимость создания новых площадей, где можно разместить заболевших, стала очевидна после 20 марта. Тогда в приемный покой столичной больницы им. Северо Очоа де Альборноса обратились сразу 240 человек. А принять там могли только 80 пациентов. В итоге остальным пришлось часами дожидаться своей очереди, а некоторым даже лежа на полу в коридоре. Конечно, руководство учреждения потом исправилось, отрыло новые помещения, установило дополнительные койки, но ощущение беспомощности осталось, причем как у пациентов, так и у врачей.

Как отмечают в профсоюзах, медицинские работники совершенно не защищены, они трудятся в "неадекватных и очень рискованных санитарных условиях, не хватает материалов и защитного оборудования". По словам министра здравоохранения Сальвадора Ильи, в ближайшие восемь недель в больницы поступят 550 миллионов масок и 11 миллионов перчаток (в рамках поставок из Китая медицинского оборудования на 432 млн евро). Однако эти два месяца надо как-то продержаться. И у испанцев уже возник вопрос, почему в стране не было стратегического запаса необходимых средств. Пока он остается без ответа, хотя некоторые уже обвинили в возникшем кризисе Народную партию, при которой была проведена реформа системы здравоохранения, по итогам которой персонал больниц в Мадриде подвергся сокращениям.

Тем временем граждан просят не приходить в больницы, а сначала обращаться по телефону в свои медицинские центры. По данным профсоюза "Рабочие комиссии" (одного из крупнейших в стране), "некоторые центры принимают или совершают до 800 звонков в день". Проблема возникла с другой стороны, в связи с реорганизацией работы таких служб часть из них временно прекратила свою работу. "И люди, не дозвонившись до своего врача, все же отправляются в отделения неотложной помощи больниц", - говорит президент Мадридской независимой ассоциации медсестер Альда Рекас.

Чтобы разгрузить больницы, власти испанской столицы договорились с рядом отелей о размещении в них пациентов с легкими симптомами. 40 гостиниц, участвующих в этом проекте, могут принять до 9 тысяч человек. Кроме того, на территории выставочного комплекса "Ифема" открылся полевой госпиталь на 5500 коек.

Большие надежды возлагались на экспресс-тесты, закупленные минздравом Испании в Китае. Однако они оказались неэффективными, давали слишком много ложноотрицательных результатов. В посольстве КНР в Мадриде разъяснили причину проблемы. В спешке Испания обратилась к компании, которая не имеет лицензии на производство таких тестов. В итоге партия была отправлена обратно, а Мадрид был вынужден искать нового поставщика.

Между тем глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо объявила траур по жертвам коронавируса. С понедельника и до особого распоряжения флаги будут приспущены, а ежедневно в полдень будет соблюдаться минута молчания.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"