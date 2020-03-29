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29.03.2020 22:15
Рубрика: Власть

Платежи с отсрочкой

Кабмин призвал малые и средние предприятия сохранить рабочие места
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Столичный выпуск № 67(8121)
Правительственная комиссия по вопросам развития малого и среднего предпринимательства рассмотрела положение этой категории бизнеса в нынешних условиях борьбы с коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал МСП оказать всю возможную поддержку.
Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС
Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС

С учетом ситуации первое заседание комиссии глава кабмина назвал антикризисным. Ранее в правительстве озвучили план первоочередных шагов для помощи экономики, а сейчас идет подготовка второго пакета мер. Малому бизнесу уделено значительное внимание. Так, уже решено сделать шестимесячную отсрочку по всем налогам, кроме налога на добавленную стоимость, а для микропредприятий - еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. "Для всех других субъектов малого и среднего предпринимательства ставка таких взносов будет снижена в два раза с той суммы, которая превысит МРОТ", - напомнил премьер. "Рассчитываем, что одновременное снижение налоговых платежей и двукратное сокращение страховых взносов помогут сохранить уровень занятости и в целом поддержат бизнес", - заявил глава кабмина.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Максимальный перенос всех фиксированных платежей малого бизнеса - часть стратегии правительства, чтобы организации могли выплачивать зарплаты сотрудникам, сказал глава минэкономразвития Максим Решетников. Внимание сконцентрировано на наиболее пострадавших отраслях, к числу которых отнесены туризм, гостиницы, общепит, авиа- и автоперевозки, физкультура и спорт, бытовые услуги, образование, выставочно-ярмарочная деятельность. Отсрочка по уплате налогов освободит организациям на полгода 140 миллиардов рублей.

Дополнительно сейчас прорабатывается механизм предоставления беспроцентных кредитов на неотложные нужды, в первую очередь на выплату зарплат. "Ставлю задачу, чтобы первые предприниматели получили такие кредиты уже на следующей неделе, - указал Мишустин. - Главное условие такого кредитования - это сохранение численности работников. Если начнутся необоснованные увольнения, то, соответственно, процентная ставка будет увеличиваться".

Около 125 миллиардов рублей останутся в малом бизнесе благодаря "кредитным каникулам". "Речь идет не просто о переносе выплат на полгода. Речь идет о полноценной сдвижке всех платежей по основному долгу", - пояснил министр Решетников.

Около 125 миллиардов рублей останутся в малом бизнесе благодаря "кредитным каникулам"

Реструктуризацией кредитов смогут воспользоваться не только малые и средние фирмы. "В этих отраслях много предприятий, которые не подходят под категорию "малое и среднее", и поэтому мы предлагаем банкам реструктурировать эти кредиты, не создавая дополнительных резервов", - подчеркнула глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Эти меры распространены на самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, если их финансовое положение ухудшилось из-за коронавируса. По оценкам регулятора, они охватывают около 25 процентов кредитного портфеля банков.

К ранее одобренной временной отсрочке платежей за аренду государственного и муниципального имущества готовится аналогичная мера по коммерческим площадям в торговых центрах. "Но тогда необходимо предусмотреть компенсационные меры для собственников такой недвижимости", - подчеркнул Михаил Мишустин. "В числе первоочередных мер также продление моратория на плановые проверки бизнеса. Пока такой режим действует до конца 2020 года, но, учитывая нынешнюю ситуацию, мы продлим надзорные каникулы", - сообщил глава правительства.

Кадры

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) назначен Андрей Липов. Кадровое распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Накануне Липов был освобожден главой государства с должности начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Андрей Липов. Фото: РИА Новости
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