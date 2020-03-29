Как изменится курс рубля на ближайшей нерабочей неделе

Россия на неделю ушла в фактический карантин: деловая жизнь и тем более развлечения до 5 апреля будут приостановлены из-за эпидемии Covid-19, которая, к сожалению, не обошла и Россию. Однако торги на валютной бирже не отменяются.

Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", рассказала, что ожидает рубль на будущей нерабочей неделе:

- С начала марта рубль подешевел по отношению к доллару США более чем на 17 процентов, а по отношению к евро "россиянин" упал почти на 16 процентов. Свою роль в таком обесценении российской национальной валюты сыграла не только эпидемия коронавируса. С начала марта нефть Brent подешевела почти на 46 процентов и торгуется ниже 30 долларов за баррель.

В это непростое время трудно ожидать, что в последние два дня марта либо в первые дни апреля ситуация начнет существенно меняться к лучшему, как в случае с развитием эпидемии Covid-19 России, так и в мировой экономике в целом. Единственной хорошей новостью на этом фоне всемирного негатива является то, что Китай начинает выздоравливать, причем не только от коронавируса, но и в экономическом плане.

Пока Россия уходит на вынужденные недельные каникулы, производство и нормальная работа предприятий в КНР начинает восстанавливаться быстрыми темпами. А центральные банки многих развитых стран начинают в полной мере использовать инструменты политики количественного смягчения (QE), чтобы не позволить реальному сектору экономики скатиться в полный коллапс.

Но отдачу от этих мер можно будет увидеть не на следующей неделе, а гораздо позже.

В ближайшую неделю можно будет ожидать, что ЦБ РФ продолжит продавать иностранную валюту из ФНБ для целей поддержки рубля. Из внешних факторов будем наблюдать за ситуацией в США, в частности, за динамикой по рынку труда и занятости в несельскохозяйственном секторе за февраль. Эти данные выйдут в пятницу, 3 апреля, и покажут, насколько экономика США пострадала от распространения коронавируса в феврале. Такие данные очень важны для курса доллара.

А для курса евро значение будет иметь предварительная оценка темпов инфляции в еврозоне за март, которая будет опубликована 31 марта.

Курс евро временно может ослабнуть на негативных данных, однако мы не ожидаем существенного обвала курса евро по отношению к рублю из-за ситуации в самой России.

В ближайшую нерабочую неделю мы ожидаем по курсу доллара 77-80 рублей за доллар, а по курсу евро - 84-86 рублей.