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Рубрика: Власть

Бюллетени идут в печать

Кампания подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию продолжится, но будет скорректирована
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8121)
Центризбирком продолжит подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, но с учетом его переноса с 22 апреля на более поздний срок. Приостановлены только те процедуры, которые привязаны к конкретной дате либо требуют личного общения участников.
Зампред ЦИК Николай Булаев участвовал в заседании в маске, а следующая встреча пройдет по видеосвязи. Фото: cikrf.ru Зампред ЦИК Николай Булаев участвовал в заседании в маске, а следующая встреча пройдет по видеосвязи. Фото: cikrf.ru
Зампред ЦИК Николай Булаев участвовал в заседании в маске, а следующая встреча пройдет по видеосвязи. Фото: cikrf.ru

В пятницу комиссия собралась на заседание, чтобы внести изменения в свой план работы в связи с решением президента отложить голосование из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. "Кампания по проведению общероссийского голосования не отменена, а скорректирована", - подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, будет продолжаться информирование в прессе и в интернете, на своих местах останутся баннеры на рекламных щитах. "Избиркомы в рамках предоставленных им полномочий продолжат информировать граждан России о предлагаемых изменениях в Конституцию, разъяснять их, чтобы каждый гражданин к моменту проведения голосования в полной мере ознакомился с предлагаемыми изменениями в главный закон страны и имел возможность осознанно принять решение", - заявила глава ЦИК.

Путин подписал указ о переносе голосования по Конституции

Ранее ЦИК запустил сайт конституция2020.рф, там представлена вся информация по поправкам и порядке голосования, этот ресурс также будет доступен. Однако часть форматов пришлось свернуть, поскольку сейчас главное - здоровье и безопасность граждан, сообщила Памфилова. Учитывая ситуацию с распространением коронавируса, решено вести процесс информирования "максимально бесконтактными способами". В частности, поквартирный обход пока применяться не будет.

Сам ЦИК уже перешел в бесконтактный формат - ближайшие заседания пройдут в режиме видеосвязи. "Такой порядок мы предлагаем на период сложной эпидемиологической ситуации, то есть он носит временный характер, - пояснила секретарь комиссии Майя Гришина. - Когда ситуация позволит нам перейти в обычный режим работы, мы к нему вернемся". Избиркомам регионов предложено сделать то же самое, если для этого есть технические возможности.

Все дополнительные участки, образованные в местах временного пребывания россиян (например, в больницах), и зарубежные участки останутся в перечне, сформированные на них участковые комиссии (УИК) сохраняются.

Продолжится и печать бюллетеней, поскольку в ряде регионов процесс уже запущен, а сами бланки не содержат даты голосования. Избиркомам предложено самостоятельно принять решение по этому вопросу и обеспечить сохранность готовых тиражей.

ЦИК исключил совмещение голосования по Конституции с региональными выборами

А вот заявления по системе "Мобильный избиратель" придется подавать заново. Их прием начался 25 марта. За два дня на портал госуслуг и в территориальные комиссии обратились несколько тысяч россиян. "Предлагается сейчас не только приостановить прием заявлений, предлагается все поданные заявления - я прошу прощения у граждан - аннулировать", - сказала Элла Памфилова. "Это абсолютно логично, поскольку через энное количество времени, когда будет определена новая дата голосования, у людей могут серьезно измениться обстоятельства", - пояснила она. Соответственно приостановлено и формирование списков участников голосования в УИК. Но уточнение общероссийского реестра избирателей продолжится в штатном режиме.

Досрочное голосование в труднодоступных районах должно было стартовать 1 апреля. Сейчас процесс его организации заморожен, он возобновится после определения новой даты. Поставлена на паузу и аккредитация журналистов для работы на участках в день общероссийского голосования.

Новая дата плебисцита будет назначена указом президента, когда ситуация с распространением коронавируса перестанет угрожать жизни и здоровью граждан. Когда именно это случится, пока никто не берется предсказать, точно известно лишь одно: общероссийское голосование не будут совмещать с региональными выборами, которые по закону должны пройти 13 сентября. "Этого в принципе быть не может, поскольку это абсолютно разные по характеру кампании, они регулируются абсолютно разными законами", - заявила Элла Памфилова. "Совмещать - значит загубить обе кампании, - подчеркнула она. - Этого не будет".

Путин не будет переходить на удаленную работу

Центризбирком предложил регионам перенести на более позднее время все местные выборы, запланированные на апрель и май, поскольку эпидемиологическая обстановка не позволит к ним подготовиться, даже если к маю ситуация нормализуется. По этому вопросу готовятся рекомендации.

После того как президент сочтет возможным назначить новую дату общероссийского голосования, ЦИК готов в трехдневный срок внести необходимые коррективы в нормативные акты и возобновить подготовку в полном объеме.

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