Кинотеатры прощаются со зрителями до июля-августа

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уикэнд 26-29 марта продолжал возглавлять мультфильм Уолта Дорна и Дэвида П. Смита "Тролли. Мировой тур" - 3 млн руб в 624 кинотеатрах и 124.5 млн руб за 11 дней показов.

Далее следует фантастический боевик Дэйва Уилсона "Бладшот" - 1.5 млн руб в 857 кинотеатрах и 281.5 млн руб за 18 дней показов.

Третье место у криминального боевика Гая Ричи "Джентльмены" - 1.2 млн руб в 417 кинотеатрах и 1 млрд 314 млн руб за все время показов.

С четвертой позиции в 236 кинотеатрах стартовал южноафриканский ужастик Хэролда Холшера "Отдай свою душу" - 0.9 млн руб за 4 дня показов.

И замыкает пятерку лидеров отечественного проката за последний уик-энд марта комедийная мелодрама Константина Статского с бюджетом 150 млн руб "Отель "Белград" - 0.7 млн руб в 584 кинотеатрах и 454.5 млн руб за 25 дней показов.