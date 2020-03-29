Кубинские врачи прибыли в Андорру для борьбы с коронавирусом

Бригада кубинских медиков в составе 39 человек прибыла в Андорру для борьбы с коронавиурсом. Об этом говорится в сообщении правительства княжества.

"В Андорру прибыли 39 кубинских врачей и медсестер. Они отправятся на усиление в госпиталь SAAS", - заявил министр здравоохранения Андорры Хуан Мартинес Беназет. Чиновник отметил, что на сегодняшний день в стране зафиксировано 322 случая коронавируса, 46 пациентов госпитализированы, а остальные проходят амбулаторное лечение.

За последние две недели Куба направила своих врачей в ряд стран Латинской Америки, а также в Италию на помощь в борьбе с пандемией COVID-19.