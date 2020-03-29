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29 марта 2020 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 29 марта 2020 года № 98-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 29 марта 2020 г.
Опубликован 29 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 No 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг) следующие изменения:

1) пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:

"2.3.2. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.";

2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Осуществлять с 30 марта 2020 по 12 апреля 2020 года перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения во временные отрезки с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00 ежедневно.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, до 30 марта 2020 года предоставить откорректированные с учетом настоящего пункта расписания движения общественного транспорта в адрес комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области, а также обеспечить доведение расписания движения общественного транспорта на указанный период до населения.";

3) пункт 6 после слов "в возрасте старше 65 лет" дополнить словами ", а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему распоряжению";

4) в пункте 11.3 цифры "2.4.1" и "2.4.2" заменить цифрами "2.3.1" и "2.3.2";

5) приложение к настоящему распоряжению считать приложением № 1, изложив его в новой редакции (прилагается);

6) дополнить прилагаемым новым приложением № 2.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт


Приложение № 1 к распоряжению Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг (в редакции распоряжения Губернатора Курской области от 29,03.2020 № 98-рг )

Перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров)

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек).

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

4. Средства индивидуальной защиты.

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

7. Бензин, дизельное топливо, газ.

8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

9. Оборудование электрическое.

10. Кабельная продукция.

11. Приборы бытовые.

12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое.

13. Предметы садово-огородные и инвентарь.

14. Строительные и отделочные материалы и инструменты.

15. Санитарно-технические изделия.

16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

17. Печатные средства массовой информации.

18. Спички.

19. Свечи.

20. Похоронные принадлежности.

21. Очки, линзы и их части.

22. Табачная продукция.

23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).


Приложение № 2 к распоряжению Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг (в редакции распоряжения Губернатора Курской области от 29.03.2020 № 98-рг )

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа2:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).



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