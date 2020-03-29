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29.03.2020 08:18
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названа снижающая холестерин белковая пища для замены мяса

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Диетологи из Университета штата Пенсильвания считают, что бобовые могут заменить мясо и регулярное их употребление связано с дополнительной пользой для здоровья. Но в том случае, если вы правильно подготовите и приготовите растительный продукт.

Фото: iStock
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- Белок в мясе имеет высокую биологическую ценность, но и в бобовых присутствует белок достаточно высокого качества, - пояснил профессор из Университета штата Пенсильвания диетолог Пенни Крис-Этертон, отметив, что фасоль, чечевица, нут и прочие также богаты клетчаткой и способствуют снижению уровня холестерина в крови и уменьшают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако эксперт отметил, что бобовые также содержат лектины, которые мешают усвоению кальция, железа, фосфора и цинка. Количество веществ можно значительно уменьшить в процессе приготовления бобовых - их рекомендуется долго варить или тушить. Предварительно продукт надо замочить минимум на четыре часа.

Общество Здоровье

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