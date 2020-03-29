Названы города США, по которым сильнее всего ударит эпидемия коронавируса

В США усиливающаяся эпидемия коронавируса в ближайшее время сильнее всего ударит по крупным городским агломерациям - Чикаго, Бостону, Детройту, Новому Орлеану и Лос-Анджелесу. Как сообщают американские СМИ, такие прогнозы в эфире американского телевидения озвучил главный хирург США Джером Адамс.

По словам врача, количество ежедневно фиксируемых случаев заражения COVID-2019 в этих регионах растет по экспоненте. Так, уже на следующей неделе количество заболевших в Чикаго может вырасти сразу на 40 тысяч человек. Тем временем, в штате Луизиана, где находится прибрежный город Новый Орлеан, число вызванных коронавирусом смертей увеличилось на 40 процентов всего за один день, сообщает CNN.

На текущий момент в США зарегистрирована 121 тысяча инфицированных коронавирусом, более 2 тысяч американцев стали жертвами COVID-2019.