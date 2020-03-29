К вечеру 28 марта, по данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США увеличилось до 121117. От вируса скончались 2010 человек.

Предположение ВОЗ, что центром пандемии станут США, стало реальностью, отмечает в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Президент США Дональд Трамп начал активнее поддерживать международное сотрудничество в борьбе с пандемией. В телефонной беседе с председателем КНР Си Цзиньпином он пообещал, что "лично займется американо-китайскими отношениями, чтобы устранить препятствия и сосредоточить внимание на сотрудничестве в противоэпидемической области".

Однако глава внешнеполитического ведомства США продолжает распространять угрожающие этому сотрудничеству идеи. Что же за этим стоит? Майк Помпео набирает политический капитал, постоянно нападая на Китай. Он пытается добиться максимальной выгоды для себя и реализовать политические амбиции на политической арене государства в условиях нарастающей неопределенности.

Комментарии к постам Помпео в соцсетях содержат много критики. Одни пользователи требуют, чтобы он прекратил расистские высказывания, другие называют его "вирусом Помпео", третьи - призывают к отставке.

По итогам экстренного саммита G20 было выпущено заявление, в котором говорится, что "самая актуальная задача сегодня - противостоять коронавирусной пандемии и ее воздействию на глобальное здравоохранение, социальную сферу и экономику". Аналитики отмечают, что Помпео и некоторые другие политики своими высказываниями и действиями способствуют дальнейшей изоляции США на мировой арене. Это создает огромные трудности для борьбы с эпидемией в самих Штатах.

В статье, опубликованной в журнале Foreign Policy, говорится, что сегодня США страдают от нехватки медицинских средств. Государственный департамент США дал указание дипломатам повлиять на зарубежные страны и предприятия, которые должны увеличить объем производства и экспорта в США защитного медицинского оборудования и материалов.

Американские политики клевещут на другие страны, провоцируя конфронтацию, но всячески пытаются получить от них помощь. Хотелось бы спросить Майка Помпео, не стыдно ли ему проявлять такое двуличие?

Международное сообщество помогает США, и это происходит не из-за давления американских политиков, а по доброй воле. Сегодня в борьбе с эпидемией в США наступил критический момент. Если американское правительство продолжит закрывать глаза на то, как Помпео использует национальные интересы США ради личных политических интересов, это обойдется стране очень дорого, и, возможно, приведет к полной ее изоляции в международном сообществе.