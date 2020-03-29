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Текст:   Евгения Носкова 
21:37 29.03.2020
Российская газета - Спецвыпуск № 67(8121)

Долги переоценят

Неопределенность в экономике и ослабление рубля могут заставить банки повысить ставки по ипотеке

В начале года средняя ставка по ипотечным кредитам достигла исторического минимума - 8,84 процента. Однако в дальнейшем, по прогнозам аналитиков, ослабление рубля из-за падения цены на нефть и неопределенность в экономической ситуации из-за карантинных мер заставят банки повышать ставки по ипотеке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Уже со второго квартала мы ожидаем роста ставок по ипотеке на фоне увеличения стоимости фондирования из-за нестабильности на финансовых рынках, - рассказала младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. - Объем выдач ипотеки в 2020-м с высокой вероятностью будет ниже значений прошлого года на 10-12 процентов и составит 2,5-2,6 триллиона рублей. Основное негативное влияние на объем выдач окажут рост ипотечных ставок до уровня 10 процентов годовых уже в первой половине года и снижение реальных доходов населения.

В середине марта в Сбербанке отмечали, что сигналов для повышения ставок пока нет, а ставка банка "отражает текущую ситуацию на рынке". "В случае движения ставок рефинансирования мы будем пересматривать и адаптировать наши ставки, по ипотечным кредитам в том числе", - заявляла зампред правления банка Светлана Кирсанова.

30 процентов составляет в среднем первоначальный взнос по ипотеке

Число заявок на ипотеку в ВТБ в марте выросло на 15 процентов. "В этих условиях мы продолжаем выдачу ипотеки по ставкам менее 8 процентов", - отмечал руководитель департамента ипотечного и автокредитования ВТБ Евгений Дячкин.

20 марта Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов. Эксперты называют это позитивным сигналом для ипотечного рынка.

- Тем не менее каждый банк реализует свою кредитную политику, исходя из текущей стоимости фондирования, а также ожиданий ее изменения в будущем. Поэтому нельзя исключать, что число банков, повысивших ставки, может вырасти, - полагает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. - Крупнейшие банки, скорее всего, будут действовать осторожно, чтобы не допустить резкого провала спроса на продукт.

Банки ужесточат требования к ипотечным заемщикам

В Банке России по-прежнему прогнозируют, что к 2024 году ипотечные ставки снизятся до 7-8 процентов (согласно федеральному проекту "Ипотека", средняя ставка через четыре года должна составить 7,9 процента). А вот как будут вести себя ставки в этом году, во многом будет зависеть от развития ситуации, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Эксперты предупреждают о возможном ухудшении качества ипотечного портфеля.

- В 2020 году банки столкнутся со снижением платежеспособности населения на фоне общего спада в экономике и роста цен, а также сокращения рабочих мест в ряде отраслей, - отметила Екатерина Щурихина. - Агентство ожидает увеличения объема просроченной задолженности по ипотеке в пределах 5-10 процентов в течение года, однако ее доля не превысит 1,5 процента портфеля. При этом в перспективе 2-3 лет возможен более значительный ее рост в связи с выходом на просрочку части заемщиков, получивших кредит в период ипотечного бума.

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