Образован президиум правительства РФ

В правительстве Михаила Мишустина сформирован президиум, в который включены сам премьер, все его заместители и ряд министров, в частности, главы МЧС Евгений Зиничев, МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу, Минэкономразвития Максим Решетников, Минфина Антон Силуанов, Минюста Константин Чуйченко, Минтруда Антон Котяков, Минпромторга Денис Мантуров, Минздрава Михаил Мурашко.
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Формат президиума предусмотрен федеральным конституционным законом страны. Он может быть сформирован по предложению главы кабинета министров для решения оперативных вопросов и собираться на заседания по мере необходимости. Решения на президиуме принимаются большинством голосов и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях правительства. При этом правительство может отменить любое решение своего президиума.