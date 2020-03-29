Образован президиум правительства РФ

Формат президиума предусмотрен федеральным конституционным законом страны. Он может быть сформирован по предложению главы кабинета министров для решения оперативных вопросов и собираться на заседания по мере необходимости. Решения на президиуме принимаются большинством голосов и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях правительства. При этом правительство может отменить любое решение своего президиума.