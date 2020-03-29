Памфилова отметила заслуги Горбунова в развитии избирательной системы Москвы

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что экс-глава Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов много сделал для того, чтобы избирательная система города стала одной из самых прозрачных в РФ.

В воскресенье он скончался после тяжелой болезни на 67-м году жизни.

По мнению главы ЦИК, это был "человек, удивительно сочетающий в себе опыт и умение четко отвечать на современные запросы". "Он очень много сделал, особенно в последние годы, для того, чтобы избирательная система в Москве стала одной из самых прозрачных", - сказала Памфилова ТАСС.

Она также рассказала, что Горбунов мужественно боролся с болезнью. "Я знала и пыталась максимально тактично отгородить его от разного рода ударов. Пыталась поддерживать его", - сказала Памфилова. Известие о кончине коллеги она восприняла как "серьезный удар".

Напомним, Валентин Горбунов бессменно возглавлял Мосгоризбирком с 1995 года. Он подал в отставку с поста председателя 16 марта 2020 года, оставшись членом комиссии.