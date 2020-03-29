Законопроект, касающийся Тайваня, серьезно нарушает принцип единого Китая и противоречит ключевым договоренностям Соединенных Штатов и КНР. Также он нарушает нормы международного права и международных отношений. В ключевой момент противостояния коронавирусной пневмонии действия США создают серьезные препятствия глобальному сотрудничеству в борьбе с эпидемией.

Тайбэйский законопроект, равно как и другие подобные законопроекты, принятые американской стороной в последние годы, направлен на поддержку Тайбэя на международной арене. Он потворствует тайваньским сепаратистам, чтобы сдержать развитие Китая. Сегодня Пекин поддерживает дипломатические контакты со 180 странами, которые признают Тайвань в качестве китайской территории. Кроме того, 40 лет назад именно на основе принципа единого Китая США установили дипломатические отношения с КНР. Но принятый законопроект создает препятствия для других суверенных государств, стремящихся развивать стабильные отношения с КНР. В этом прослеживается неразумное стремление к гегемонии.

Для тайваньских властей расширение так называемого "международного пространства" с помощью Соединенных Штатов полностью иллюзорно. Американское правительство преследует прежде всего собственные политические и экономические интересы, а не потребности населения Тайваня.

Тем временем тайваньский вопрос затрагивает интересы КНР. Принцип единого Китая - это политическая основа китайско-американских отношений, а упомянутый законопроект и иные подобные документы создадут лишь новые проблемы во взаимодействии между двумя державами, нанеся в результате ущерб американским интересам. Китай призывает американскую сторону как можно скорее исправить свои ошибки и не мешать развитию отношений других государств с КНР. В противном случае Китай предпримет решительные ответные меры.