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29.03.2020 00:34
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Пекин выразил протест американскому закону о поддержке Тайваня

26 марта президент США Дональд Трамп подписал так называемый тайбэйский законопроект США от 2019 года. Как пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", этот документ поддержит Тайвань в расширении так называемого "международного пространства" и создаст сложности для других суверенных государств, стремящихся развивать стабильные отношения с КНР. Китай выразил американскому правительству протест, поскольку законопроект расценили как грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Законопроект, касающийся Тайваня, серьезно нарушает принцип единого Китая и противоречит ключевым договоренностям Соединенных Штатов и КНР. Также он нарушает нормы международного права и международных отношений. В ключевой момент противостояния коронавирусной пневмонии действия США создают серьезные препятствия глобальному сотрудничеству в борьбе с эпидемией.

Тайбэйский законопроект, равно как и другие подобные законопроекты, принятые американской стороной в последние годы, направлен на поддержку Тайбэя на международной арене. Он потворствует тайваньским сепаратистам, чтобы сдержать развитие Китая. Сегодня Пекин поддерживает дипломатические контакты со 180 странами, которые признают Тайвань в качестве китайской территории. Кроме того, 40 лет назад именно на основе принципа единого Китая США установили дипломатические отношения с КНР. Но принятый законопроект создает препятствия для других суверенных государств, стремящихся развивать стабильные отношения с КНР. В этом прослеживается неразумное стремление к гегемонии.

Для тайваньских властей расширение так называемого "международного пространства" с помощью Соединенных Штатов полностью иллюзорно. Американское правительство преследует прежде всего собственные политические и экономические интересы, а не потребности населения Тайваня.

Тем временем тайваньский вопрос затрагивает интересы КНР. Принцип единого Китая - это политическая основа китайско-американских отношений, а упомянутый законопроект и иные подобные документы создадут лишь новые проблемы во взаимодействии между двумя державами, нанеся в результате ущерб американским интересам. Китай призывает американскую сторону как можно скорее исправить свои ошибки и не мешать развитию отношений других государств с КНР. В противном случае Китай предпримет решительные ответные меры.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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