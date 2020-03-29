Первый заключенный в тюрьме США скончался от коронавируса

В США от коронавирусного заболевания впервые скончался заключенный. Как сообщила газета The Wall Street Journal, 49-летний арестант федеральной тюрьмы в городе Оакдейл в штате Луизиана был доставлен в местную больницу с сильным кашлем еще 19 марта. Проведенные медицинские тесты показали, что заключенный болен COVID-2019.

По данным Бюро тюрем США, несмотря на предпринятые реанимационные действия, включая искусственную вентиляцию легких, состояние больного быстро ухудшалось и накануне был зафиксирован летальный исход. Как сообщает ведомство, в настоящее время более 10 заключенных указанного исправительного учреждения находятся в больницах, еще 60 человек - изолированы.

Напомним, что ранее ряд тюрем в США начали выпускать заключенных на свободу из-за эпидемии коронавируса. По данным СМИ, к настоящему времени несколько сотен наиболее "уязвимых" к опасной инфекции арестантов из тюрем Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Кливленда уже оказались на свободе. Отмечается, что из-за решеток выпускают прежде всего имеющих серьезные проблемы со здоровьем преступников, совершивших незначительные правонарушения. Одновременно ряд американских тюрем ужесточили правила посещения заключенных их родственниками из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Между тем, правозащитники отмечают: характер содержания заключенных в зачастую переполненных тюрьмах США является серьезной угрозой для здоровья людей в случае занесения коронавируса за решетку. Всего "тюремное население" Америки насчитывает 2,3 миллиона человек, что является самым большим показателем в мире. При этом ранее подтвержденные случаи инфицирования COVID-2019 в американских "местах, не столь отдаленных" были выявлены, как у арестантов, так и у тюремных охранников. В частности, именно такие заболевания коронавирусом были отмечены в тюрьме строгого режима "Райкерс-Айленд" в Нью-Йорке. Данное учреждение, вмещающее около 10 тысяч человек, неоднократно критиковали за плохие условия содержания и жестокое отношение к заключенным.